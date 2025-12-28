林書豪引退神祕嘉賓周杰倫現身！ 掀活動最高潮

TPBL新北國王今（28）天為球星「林來瘋」林書豪舉辦一系列引退活動，球衣引退儀式進行前，他的好友天王周杰倫驚喜現身，讓全場球迷興奮尖叫，周董也不改幽默個性與林書豪一搭一唱「當起主持人」，最後將7號球衣旗幟掛起，象徵傳奇的籃球員職涯落幕。

新莊體育館今舉行「Linsanity Forever」林書豪引退儀式，現場眾星雲集，吳建豪、瘦子、台灣拳后林郁婷等人皆到場見證。球團準備的驚喜影片中，還有NBA總裁蕭華（Adam Silver）、前恩師紐約尼克隊總教練麥可丹東尼（Mike D'Antoni）、魔獸霍華德（Dwight Howard）、中國傳奇姚明、前隊友Danny Green、曼尼高、歌手林俊傑、蕭敬騰等人獻聲，給予祝福，展現出林書豪的好人脈。

廣告 廣告

林書豪致詞時特別感謝過去曾幫助過他的隊友、家人，以及上帝，現場氣氛相當動人。

而要進行引退球衣儀式時，好友周杰倫突然驚喜現身，讓林笑說「保安呢？你還騙我說來不了！」周杰倫則爆料平常他們兩人都愛講垃圾話，還問現場觀眾想不想聽，逗笑眾人。最後林書豪與周杰倫一起倒數7秒，將7號球衣旗幟升至球場中，為引退活動畫下句點。

周杰倫驚喜現身。圖／台視新聞

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

粉絲見面會與777名球迷一一合照 林書豪親曝決定退休2關鍵原因

認被退出F4、遭相信音樂潑髒水 朱孝天：麻煩高抬貴手

夢幻聯動！周杰倫、阿信合體「F3」推新歌 朱孝天疑「被退出」