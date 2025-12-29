林書豪引退 周杰倫穿著台幣600萬牛仔褲現身

亞洲天王周杰倫(左)現身球星林書豪「Linsanity Forever」球衣退休儀式。(資料照，記者林正堃攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經掀起「林來瘋」風潮的球星林書豪昨(28)舉辦「Linsanity Forever」球衣退休儀式，好友亞洲天王周杰倫也現身，引發全場尖叫。有粉絲發現周杰倫身上穿的牛仔褲來頭不小，是奢侈品牌「Chrome Hearts」城市限定版，官網售價為20萬美元(約新台幣627.6萬元)。

這條牛仔褲並不是第一次亮相，周杰倫曾經在社群平台發過照片，當時他穿著牛仔褲坐在地上，雖然上半身穿著黑衣搭配黑色帽子，仍可見到牛仔褲上有精美刺繡，當時周杰倫寫下：「聖誕的顏色叫做快樂，期待2026的此刻」。

周杰倫和林書豪兩人因2016年合作拍攝《土耳其冰淇淋》MV相識，後兩人成為摯友，經常互虧，看得粉絲呵呵笑。

周杰倫(左)與林書豪因拍攝MV成為摯友。(資料照，記者林正堃攝)

