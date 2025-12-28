林書豪引退 周杰倫驚喜現身

TPBL新北國王在主場新莊體育館28日安排Linsanity Forever林書豪球衣退休儀式，場邊掛滿台裔球星林書豪各時期球衣。（中央社）

本報綜合報導

TPBL台灣職籃大聯盟28日在新莊體育館進行新北國王對決高雄全家海神的比賽，國王也在賽後舉辦林書豪的球衣退役儀式，全場湧進滿場6500名球迷，國王在末節落後10分的情況下大逆轉，終場以86比82贏球。歌壇天王周杰倫在最後球衣引退倒數時，特別以神秘嘉賓身分驚喜現身，引起球迷一陣歡呼。

林書豪的球衣退休儀式，眾星雲集，包含奧運國手林郁婷、羅嘉翎、羽球選手邱相榤、棒球退役球星周思齊，和樂天桃猿成晉等人都到場觀賽。

球衣引退儀式晚間正式展開，開始先由瘦子E.SO、吳建豪熱力開唱揭開序幕，隨後國王球團也準備超驚喜影片，包括體壇、演藝圈眾多大咖，都錄製影片為這位華人界傳奇球星獻上祝福，包括歌壇天王周杰倫、「移動長城」姚明以及台籃活傳奇「野獸」林志傑，都拍攝影片致敬。

台裔球星林書豪球衣退休儀式，包括林郁婷（前左起）、邱相榤、羅嘉翎等運動名將到場觀禮。（中央社）

在最後球衣引退倒數時，歌壇天王周杰倫特別以神秘嘉賓身分驚喜現身，周杰倫不改幽默本色，充當起典禮主持人，與林書豪一搭一唱的鬥嘴，令現場歡笑聲不斷。最終兩人也一起倒數，為林書豪的7號球衣引退劃下完美句點。

而稍早比賽，國王首節以18比25落後，但半場結束，戰成46比46平手；第3節，國王手感陷入冰冷，全隊19投僅5中，又讓海神在前3節打完取得7分領先。

關鍵第4節，國王防守加壓，並且在72比74時，連續迫使對手出現5次失誤，藉此拉出8比0攻勢逆轉戰局，終於克服全場最多的10分差距。

終場前2分12秒雙方戰成平手，沃許本先在籃下補進超前2分，接著防守時又送了對手一記麻辣鍋，隨後林彥廷2罰俱中，國王穩穩收下勝利。