林書豪挑戰F5新歌！周杰倫驚給10分 網讚：比〈晴天〉好

男星言承旭、吳建豪、周渝民近期與周杰倫、五月天阿信組成FFOREVER（簡稱F5），並推出新單曲〈恆星不忘〉，一上線就掀起熱烈討論，MV也迅速突破千萬人次觀看。而職籃球星林書豪曾公開演唱周杰倫的〈晴天〉，近日再展歌藝挑戰新歌，想不到竟獲得周杰倫的「10分認證」。

林書豪10日在社群分享一段影片，為了證明自己唱功可以媲美F5，便演唱2句副歌歌詞「Forever Forever」，且表情非常深情投入，似乎練習了不少次。隨後他請吳建豪評分，吳建豪先是給出9分的高分，但他要吳建豪說真心話、不用客氣，結果吳建豪想一想只給了2分，令林書豪忍不住爆粗口，還說：「大哥，不可能兩分吧，太不尊重我了。」

影片曝光後，吸引大批網友朝聖，並紛紛留言回應：「你的歌聲不需要打分數」、「我給9分，有8分是給英文發音」、「唱的全是感情」、「這兩句其實唱的比〈晴天〉好」、「還是打球吧」。而身為原唱之一的周杰倫，一開始給出10分，但下秒脫口：「你十分有勇氣」，立刻逗笑眾人，林書豪則補充：「雖然我唱得很厲害，可是我是剛起床，你們小心，我還能更好的表現。」

回顧林書豪去（2024）年在大巨蛋欣賞周杰倫演唱會，突然被周杰倫拱出來演唱〈晴天〉，周杰倫先唱一段再由林書豪接唱，可林書豪完全抓不到音準和節拍，引起全場笑翻，影片更遭到網友瘋傳。事後周杰倫向林書豪說：「很好玩啊，唱不好，才好笑」，但林書豪委屈討拍：「大家笑我」，沒想到周杰倫急忙反問：「不過我的籃球，覺得不錯吧」，林書豪則逮到機會反虧：「跟我唱歌差不多，超級爛」，更強調自己「再也不要在5萬人面前唱歌」。

