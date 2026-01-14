林書豪揭與吳建豪特殊交情「兒子出生第一眼看到他」 見阿信喊：respect

〔記者陳慧玲／台北報導〕籃球明星林書豪前陣子舉辦球衣退休儀式，除了好友吳建豪到場表演，周杰倫也到場致詞給驚喜。離開球場後，林書豪有更多時間看喜歡的演出，近期就分別去看了鄧紫棋演唱會，前兩天也和饒舌歌手歐陽靖一起去看阿信與吳建豪、言承旭、周渝民的「恆星之城」演唱會。

林書豪分享在後台和F3及阿信合照笑說：「F6來了，哈哈！說真的，很感謝你看我的豪哥(吳建豪)在舞台表演，演唱會超好看，也很感謝Jin(歐陽靖)也能一起支持你。」

廣告

另外林書豪也談到和吳建豪以及歐陽靖的情誼：「15年前，我簽了勇士隊，這兩位還沒見到我就已經寫了一首歌支持我。兩年前，我兒子出生睜眼，最先見到的兩位朋友就是這兩位叔叔，永遠會把握我們的兄弟情誼。」

演唱會上林書豪看到促成F4合體，以及這次能展開「恆星之城」演唱會的幕後推手阿信，同樣表達敬意，他在限動寫到：「很高興能看到這個legend，超級respect阿信。」

