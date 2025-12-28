林書豪揭露退休前內心掙扎 「兒子看到我竟然哭了...」

林書豪。（圖／啟程國際運動行銷提供）





林書豪於今日（28日）舉行「豪情不滅」球迷與媒體感恩見面會，親自向長年支持他的球迷與媒體表達謝意，為璀璨的球員生涯畫下句點。

林書豪於今年8月底宣布退休，新北國王隊今晚也將為其舉辦球衣退休儀式。在今日的活動現場，PLG副會長陳建州與TPBL秘書長王志群皆到場送上林書豪在高雄鋼鐵人首戰的用球及紀念畫作為退休禮物。

林書豪和陳建州。（圖／啟程國際運動行銷提供）

內心矛盾與百般掙扎 林書豪透露退休決定過程

林書豪在會中分享，退休並非突然的決定，他已思考了3至4年。他坦言，其實原先已答應新北國王球團繼續出賽，但在做完決定後的深夜，內心仍感到充滿矛盾且缺乏回歸球場的熱情。

他為此半夜喚醒妻子、聯絡心理醫師，甚至在清晨找大哥大嫂商量，最終確認內心對於重返賽場的遲疑，才正式拍影片宣布退役。

林書豪和王志群。（圖／啟程國際運動行銷提供）

陪伴家人成為退休主因 傷勢影響日常生活亦是考量

談及決定退休的核心原因，林書豪表示「家人」是關鍵。他透露上季為了爭冠，犧牲了大量陪伴兒子的時間，甚至出現兒子因陌生而對他大哭的情況，讓其重新思考人生現階段最重要的排序。

此外，長年累積的運動傷害也已影響日常生活，包含膝蓋無法彎曲，導致陪兒子溜滑梯都有困難，這些生理與心理的因素促使他選擇高掛球鞋。

林書豪和主持人唐志中。（圖／啟程國際運動行銷提供）

從CBA低潮到台灣找回熱情 完成三大目標無憾退役

回顧職業生涯後期，林書豪提到效力CBA北京首鋼與廣州龍獅期間，曾因疫情染疫隔離、瘦了10公斤以及上場時間銳減，一度陷入情緒低落且失去打球熱情。直到回台加盟高雄鋼鐵人，才在台灣球迷面前重新找回打球的快樂。

他表示，人生清單中「找回熱情」、「回台打球」與「與弟弟林書緯合作」這三大目標皆已達成，現在是卸下戰袍的最佳時機。

林書豪觀看粉絲影片。（圖／啟程國際運動行銷提供）

未來將投入公益傳遞價值 粉絲熱情高喊「生三支組球隊」

關於退休後的生活與未來規劃，林書豪表示將持續投入公益，致力於幫助下一代並傳遞正確的價值觀。在見面會現場，當被問及是否增添家庭成員時，林書豪雖未正面回應，但台下粉絲熱情喊出「生3個組籃球隊」，引發全場笑聲。

林書豪今日也與到場的777名球迷逐一合照，並親手送卡片給媒體，感謝各界一路以來的陪伴。

