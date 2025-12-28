林書豪曝退役原因「身體say no」

球星林書豪「豪情不滅–Never Done」媒體感謝會暨粉絲見面會，28日下午台北W酒店舉行，林書豪登台，暢談籃球生涯經歷。（中央社）

本報綜合報導

已經宣布退役的台裔NBA好手林書豪，28日在W飯店舉行「豪情不滅」粉絲感謝會；林書豪在現場更分享他真正選擇提前退役的原因，他透露，其實原本是打算繼續打球，只是做完決定後又出現矛盾情況，「身體告訴我繼續打球的決定是不對的」，百般掙扎才決定高掛球鞋。

林書豪跟弟弟林書緯幫新北國王合力拿下TPBL總冠軍後，於今年8月31日無預警的在個人社群平台上宣布退休。

林書豪在休息了將近4個月後，昨天在經紀團隊策劃下，舉行的球迷粉絲感謝會，現場開放777名粉絲進場；林書豪也趁著這個難得的機會，感性剖析內心世界。

林書豪在感謝會上分享，「這段期間我有很多情緒，但都不是我哪一場得了多少分，或者投進什麼關鍵球，而是『很感動』，這都是因為10幾年來陪伴著我的球迷和媒體們。」

林書豪透露，自從拿下總冠軍後，大概只休息了2週讓身體恢復，接著就開始訓練，「當時我還沒決定自己要繼續打還是退休，但訓練不能停，就這樣8週過去了，我當時決定要繼續再拚1年。」

林書豪提到，就在做完決定後的2小時，發現自己情緒一直很不穩定也睡不好，突然驚醒感覺心悸，身體似乎在說話，告訴我繼續打球的決定是不對的，「經過一整天後，我才知道，其實我是想要退休的。」

看完球迷準備的回顧影片後，林書豪低頭若有所思地表示，其實會回台灣打球就是給自己3個目標，包括找回對籃球的熱情、感謝對台灣球迷的支持，以及要和弟弟一起打球拿冠軍，「現在這3個目標都達成了，也讓我覺得好像可以了。」

另外，林書豪也談到和家人的相處，他表示，「因為賽程的關係，我比較少時間待在家裡，還記得有一次回家，太太有事外出，家裡只剩下我跟小孩，當時兒子還焦慮到大哭。」但現在多了陪伴的時間，「兒子要是看不到我，反而就會放聲大哭。」