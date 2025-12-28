林書豪球衣退休儀式！ 神祕嘉賓「周杰倫」現身

掀起「林來瘋」的球星林書豪，告別傳奇職業籃球生涯，在新北國王主場舉辦球衣引退儀式，吸引滿場6500位觀眾進場，除了體壇、演藝圈眾多大咖，還有前隊友們都錄製影片獻上祝福，神祕嘉賓周杰倫也驚喜現身，掀起熱烈尖叫。

林書豪球衣引退儀式，周杰倫驚喜現身。（圖／TVBS）

天王周杰倫一出現，全場響起熱烈尖叫。球星林書豪：「他騙了我，他說他今天（12/28）晚上來不了。」藝人周杰倫：「你就是要練我的歌，這麼正能量對不對？我時候會忘記說，我竟然認識一個傳奇人物。」

林書豪球衣引退儀式，演藝圈眾多好友出席。（圖／TVBS）

林書豪球衣引退儀式，林書豪家人出席。（圖／TVBS）

在滿場6500人見證下，林書豪在新北國王主場舉行球衣退休儀式。體壇、演藝圈眾多大咖，還有前隊友們，都錄製影片獻上祝福。球星姚明：「吃喝玩樂、遊山玩水，但是要注意一下控制自己的體重。」球星曼尼高：「林書豪，恭喜退休了，我會想念你每場倒在地上50次、100次，說裁判，犯規。」球星魔獸霍華德：「恭喜你，書豪，恭喜你精彩的生涯以及退休，但我對你有點生氣，我們本來應該一起在台灣贏下冠軍的，我們才能去慶祝、吃雞屁股。」新北國王董事長王文祥：「如果你覺得退休無聊了，國王的門永遠敞開，歡迎再回來。」演員劉思慕：「身為你的朋友，我想給你一個建議，我知道你喜歡演戲，也許不要嘗試，做你擅長的就好。」

球星姚明錄製影片，給林書豪獻上祝福。（圖／TVBS）

林書豪在新北國王主場舉辦球衣引退儀式。（圖／TVBS）

而林書豪也提到，15年的球員生涯中，最難忘的比賽。球星林書豪：「我在紐約打湖人的那場比賽，因為我覺得這個應該是，很多球迷也是印象最深刻的一場比賽。」林書豪更有話，想對追夢的年輕人說。球星林書豪：「常常失敗，常常挑戰自己，失敗後才能往上走。」「林來瘋」點燃籃球熱潮，感動也永遠留在球迷心中。

