林書豪高掛球衣 周杰倫神祕嘉賓現身見證

TPBL新北國王今天（28日）在新莊體育館舉行林書豪球衣退休儀式，現場超過6千名球迷座無虛席，亞洲天王周杰倫還以神祕嘉賓現身，林書豪感性地說：「我永遠都會記得今晚。」「我一定會成為國王的頭號粉絲。」

台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王隊28日舉辦傳奇榮耀主題周「Linsanity Forever」林書豪（右）球衣退休儀式，林書豪好友、歌手周杰倫（左）到場祝福。（中央社）

曾在美國職籃NBA打出「林來瘋」盛世的林書豪，過去2個賽季分別幫新北國王在2個不同聯盟奪冠，37歲的他，在今年8月31日宣布退役，而國王球團也決定高掛他的球衣。

林書豪在今天的儀式上，特地以各種不同的小故事串聯致詞感言，他先提到隊友李愷諺，在去年總冠軍賽帶著傷，還是用防守幫球隊奪冠。

接著林書豪又說道，上個賽季季後賽開打前，找了4名洋將開會，「我問他們希望怎麼打，沒想到他們都跟我說，這是我的球隊，只要我好好發揮，他們會扮演好角色球員的功能。」

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王在主場新莊體育館舉辦「傳奇榮耀主題周」，28日賽後將安排 Linsanity Forever林書豪球衣退休儀式，場邊掛滿台裔球星林書豪各時期球衣。（中央社）

林書豪也感謝管理階層，以及現任總教練洪志善，「我一定會成為國王的頭號粉絲，說不定，明年我會回來加入New Taipei Queens（啦啦隊）。」

林書豪也罕見提及自己的另一半，「我們當男、女朋友4年，這段期間只要我們外出，都要當陌生人，吃飯被認出來就要馬上打包走人，很感謝她在背後默默承受這一切。」

最後，林書豪也感謝自己的爸爸、媽媽、大哥，並且特地提到弟弟林書緯，「我剛到北京首鋼時狀況非常差，甚至萌生退休念頭，當時我發訊息到家庭群組，結果Joe（林書緯）回了一大串的話鼓勵我，我想這應該是他這輩子傳最長訊息的一次。」