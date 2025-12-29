林書豪7號球衣退休 周杰倫驚喜現身

主持人說：「讓我們歡迎，亞洲天王，周杰倫。」

周杰倫驚喜現身，全場氣氛嗨到最高點，28日晚間他來到新北國王主場，擔任傳奇球星林書豪退休儀式的神秘嘉賓。

球星林書豪說道，「他騙了我，他說他今天晚上來不了。」

藝人周杰倫表示，「你就是要練我的歌，這麼正能量對不對？有時候我會忘記說，我竟然認識一個傳奇人物，雖然現在畢業了、退役了，不過在人生的道路上其實還很長，我們這些球迷一定會繼續支持你。」

原本只有透過影片，祝賀林書豪並且「別再練他的歌」的周董，直接穿著黑色西裝走進場內，讓事先不知情的林書豪又驚又喜。在滿場6500人見證下，林書豪由父母與兄弟、全家人的陪伴下，站上新莊體育館。

球星林書豪提及，「這裡那麼多隊友教練變成兄弟，我家人一直支持我，包括我的信仰，當我往後看這15年，我就想到這3件事。」

回首這段從NBA金州勇士起步、在紐約尼克爆紅，最終回到台灣，協助新北國王奪冠的旅程，他感性表示，這15年來的每一步都是信仰與韌性的見證。現場大螢幕播放他生涯精采好球，當他的旗幟高掛球場上方時，全場球迷高喊「Linsanity」，向這位亞裔籃球傳奇致敬。

儀式上也播放祝賀影片，包含NBA總裁席佛（Adam Silver）、前隊友「魔獸」霍華德（Dwight Howard），以及演藝圈好友鄧紫棋、林俊傑等人，都錄製短片獻上祝福。

雖然正式卸下戰袍，但林書豪強調，這不是結束，而是人生新篇章的開始，他也會繼續用「林來瘋」的精神，激勵更多追夢的年輕球員。