林書豪7號球衣退休！NBA主席、姚明跨海祝福 滿場6800人見證

新北國王於今（28）日晚間在新莊體育館為林書豪舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，吸引滿場6,800 名球迷進場共襄盛舉，在熱烈掌聲中見證林書豪生涯的最後篇章。

典禮以音樂揭開序幕，由瘦子 E.SO 與吳建豪帶來現場演出，為儀式注入情感張力。隨後林書豪的家人、友人以及新北國王全體成員一同現身，陪伴他走完職業生涯的重要一刻。

除了現場力挺，來自國際的祝福也透過影片傳遞，包括 NBA 現任主席 Adam Silver、中國籃壇指標人物姚明，「林來瘋」時期紐約尼克教練 Mike D’Antoniu以及曾在 NBA 並肩作戰的多位前隊友都錄製祝福影片。

此外，林志傑、陳盈駿、盧峻翔、高錦瑋等台灣籃壇球員，好萊塢影星劉思慕和演藝圈好友們包含林俊傑、蕭敬騰、鄧紫棋以及MC Jin，也紛紛獻上祝賀。

林書豪在致詞時，逐一感謝一路同行的隊友、家人與妻子，也特別提到信仰在他籃球旅程中的重要角色，為自己的職業生涯留下真摯而溫暖的註腳。儀式高潮，亞洲天王周杰倫驚喜現身掀起全場沸騰。

兩人以輕鬆互動與幽默對話拉近與球迷的距離，最終在倒數聲中，一同見證象徵傳奇的 7 號球衣旗幟緩緩升起，正式高掛於新莊體育館上空，也為林書豪的籃球篇章畫下圓滿句點。

林書豪在球衣退休儀式後分享心情，坦言整場活動的規模與情感深度遠超預期，讓他相當感動。他表示，站在場上看著每一張熟悉的臉龐，只想親口向所有人說聲謝謝，「回顧整個籃球旅程，真的像一部電影。」

林書豪球衣高掛新莊球場。（圖／TPBL提供）

談及球衣退休的起點，林書豪透露，當新北國王總經理毛加恩與執行長陳信生提出構想時，他一度遲疑，認為讓 7 號球衣高掛是一件重大的決定，但在球團堅持與用心籌備下，讓他深受感動，也由衷感謝球隊為他完成這場意義非凡的儀式。

對於未來動向，林書豪直言短期內不會投入教練工作，笑稱那是相當辛苦的角色。目前最重要的，是讓身體好好休息，花時間陪伴家人，放慢腳步思考下一階段人生。

回憶選擇回到台灣打球的初衷，他提到剛畢業、首次隨姚明來台參與慈善賽時，在機場見到大量球迷迎接的震撼畫面，讓他深刻感受到台灣對籃球的熱愛，也在心中埋下回台發展的種子。

從 NBA、CBA 到台灣，林書豪感性表示，正是這些轉折與歷程，成就了今日的自己，對一路走來的一切充滿感恩。

