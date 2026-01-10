林月嬌創作展 西方媒材傳達東方意境

記者黃朝琴／臺北報導

國立中正紀念堂《當東西方相遇》詩人畫家林月嬌創作展即起登場，50幅畫作，以西方油畫媒材充滿明亮的色彩，重新詮釋東方山水的靜謐意境，將西方的色彩語言與東方的詩意畫境相融合，讓古老的山水在現代光影的照射下重生，呈現生命的深刻體悟與人文關懷，邀大家走進畫中世界，在山川流雲之間尋找心靈的安頓處。

林月嬌表示，展覽主題「當東西方相遇」，以大自然的循環象徵人生，春夏秋冬、日出日落、月盈月虧皆是生命的起伏與永續。繪畫將內心感動化為形象的過程，通過色彩與筆觸，表達真善美的追求，以畫筆記錄人生的酸甜苦辣，無論經歷多少困境與黑暗，終將迎來黎明與光明，她將這份生命體悟，轉化為畫中溫柔的光亮。

林月嬌個展有多幅作品，以油畫重新詮釋東方山水意境，觀者仿佛穿行於畫中山水，感受高山巍峨、溪水潺潺的悠遠意境，或置身於桃源春意盎然、荷塘清風送香的夢幻場景，畫中的山水成為情感與哲思的橋梁，超越地域與時代的界限，觸動觀者內心最純粹的感動。

詩人畫家林月嬌以西方油明亮的色彩，詮釋東方的靜謐意境。（記者黃朝琴攝）