林月琴批藍白把立院當秀場 林楚茵指預算斷炊傷基層

藍白朝野政黨向行政院長卓榮泰下戰帖，挑戰辯論總預算。民進黨立委林月琴（23）日表示，國民黨與民眾黨在立法院提出的討論事項，已經嚴重偏離國會正當運作程序，形同將立法院當作政治表演舞台。她指出，藍白提出要求行政院三長與國民黨到電視台辯論的決議案，令人錯愕，質疑立法院究竟是國家最高民意機關，還是政黨安排通告的場所。

林月琴強調，總預算原本可以依照正常程序付委後，在委員會中進行嚴謹、充分的討論與辯論，全程公開透明並負起政治責任，卻被藍白棄守程序，反而不斷要求到電視台辯論，將立法職責轉化為名嘴式政治操作。她指出，日前藍白召開彈劾全院委員會，不僅淪為獨角戲，連自家立委出席人數也寥寥可數，如今又企圖以「諮詢」之名，要求賴清德總統到立法院，實際上卻是想進行「質詢」，刻意混淆憲政分際。

林月琴表示，憲法法庭早已明確指出，總統到立法院是進行國情報告，而非接受質詢，藍白企圖偷換概念、創設憲政先例，國會不應配合。她再次強調，若真要討論、辯論國政，就應回到正當程序，將相關議案送交委員會審查，而非將立法院當作政治秀場。

民進黨立委林楚茵也指出，115年度中央政府總預算遭藍白惡意杯葛近5個月，至今未能付委審查，已創下進入新會計年度仍未審議總預算的憲政惡例。她表示，目前遭全面卡死的新興計畫預算高達2992億元，並非抽象數字，而是攸關偏鄉醫療、育兒津貼、治水建設與地方財政均衡補助的實際資源。

林楚茵指出，國民黨執政縣市遍及基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化與雲林，一旦總預算持續卡關，相關治水經費與補助斷炊，受害的同樣是藍營執政縣市的人民。她批評藍白為了政治鬥爭不惜犧牲民生，形同練「七傷拳」，連自家地方建設與基層需求都一併陪葬。

林楚茵表示，行政院應清楚向社會說明，哪些縣市的民生預算因藍白杯葛而受影響，讓人民看清政治操作的代價。她強調，藍白長期「搞政治、不顧民生」，最終將由人民在選舉中做出評價。

