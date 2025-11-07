林月琴、陳培瑜舉辦捍衛兒少參與權座談會 (圖)

每次到桃園觀光夜市十次有9次會到這間「 桃園夜市烤馬鈴薯」報到，因為我家二個小孩熱愛這家烤馬鈴薯，即使在家已經很常吃馬鈴薯還是都會來報到，除非真的人很多排很久，不然我們都會買1~2份外帶，即使現在ANITA到外地讀書還是每次看到就要來上一份，雖然只是夜市裡的一個攤位，卻擁有著足以讓饕客甘願排隊等候的魅力。

Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前