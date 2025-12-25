林本源園邸光雕展演 27日最終場驚喜加長版演出

記者黃朝琴／臺北報導

國定古蹟林本源園邸《月光之戀 仙履林園》夜間光雕展演，結合古蹟建築、光影科技與劇場表演，10月4日至今吸引逾4千名觀眾，本月27日(六)迎來最終場，推出驚喜加長版本，邀民眾把握最後週末夜遊林園，感受古蹟夜色與藝術交織的獨特魅力。

新北市文化局表示，《月光之戀 仙履林園》夜間光雕展演以「愛情與祈願」為主軸，牛郎織女愛情傳說為靈感，融合光影與園林建築，將「來青閣」化作舞台，展現古蹟於夜間的嶄新敘事方式，帶領觀眾沉浸於五幕式光影劇情，包括〈天光雲彩〉、〈紅塵初遇〉、〈人間生活〉、〈天命斷情〉與〈鵲橋團圓〉，呈現愛情跨越時空的動人篇章。此外，民眾還可透過手機掃描QR Code，選擇喜愛的祝福角色，即時創作專屬圖像並投影於古蹟建築，打造沉浸式體驗。

文化局指出，12月27日(六)最後展演日推出3場演出，其中晚上6點20分、7點20分兩場，光雕將搭配「當代傳奇劇場」加長特別版20分鐘舞蹈演出，融合傳統戲曲、舞蹈與光影構作，增添角色和劇情立體性。

最後壓軸晚上8點20分場次，則以光雕結合「林園人氣文創抽獎活動」，凡該場次入場觀眾皆有機會獲得限量好禮，包括「樓臺良緣徽章磁鐵」、「花好月圓徽章磁鐵」、「林園小築木製建築收納盒」、「來青閣造型鑰匙圈」及「月光織戀香氛噴霧」等，多款獎項皆為林園近期全新開發的文創商品，兼具設計感與收藏性。進場號碼牌當日下午5點30分於西門街側門入口處發放，亦開放候補入場。

國定古蹟林本源園邸《月光織戀 仙履林園》夜間光雕展演，10月4日至今吸引逾4千名觀眾參與。（新北市文化局提供）

林本源園邸夜間光雕展演，12月27日最後終晚場，搭配「當代傳奇劇場」推出加長20分鐘舞蹈演出特別版。（新北市文化局提供）

民眾掃描 QR Code 選擇祝福角色，即時創作專屬圖像並投影於古蹟建築，並可與自己的創作合影留念。（新北市文化局提供）

林本源園邸夜間光雕展演，12月27日最後終晚場，新增多位出演角色，讓整體劇情更具層次與張力。（新北市文化局提供）

林本源園邸夜間光雕展演，12月27日最後終壓軸8點20分場次，映後有文創抽獎，入場皆有機會獲好禮。（新北市文化局提供）