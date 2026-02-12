林柏宏化身「圍裙男神」現身三重民宅！ 自爆「市場孩子」出身：爸媽曾擺攤影響我一生
《誰來晚餐》將於2026春節再度推出新春特輯「明星來敲門」，顛覆過往由受訪家庭「開箱」神祕嘉賓的慣例，改由明星親自上街尋找願意帶他們回家共進團圓飯的家庭。本集邀請三位風格迥異的嘉賓——郭子乾、林予晞與林柏宏，分別走進市場、美術館與大稻埕商圈，看見了夾層小套房裡的溫暖愛意、年輕夫妻的美好生活，以及青草茶老店的成長故事；本集將在大年初四（2月20日)播出。
以政治模仿秀深植人心的郭子乾，化身《誰來晚餐》特派員，直接深入臺北中崙市場找尋有緣人。自詡「我也擺攤賣過水果」的他，在攤位間穿梭如魚得水，還能精準點評火龍果與香蕉的時價。儘管接地氣的形象讓他大受歡迎，但在尋求「蹭飯」的過程中仍遭遇不少閉門羹，直到遇見了在市場賣鯊魚煙的小婕。
小婕一家五口住在僅有10坪大的夾層小套房，空間雖窄，卻裝滿了對生活的堅韌。郭子乾不僅與小婕一家共進晚餐，更聆聽了小婕曾流落街頭、因先生阿諭的援手而重生的人生故事。郭子乾感性表示：「房子大小不重要，暖暖的愛才是最寶貴的。」現場他更化身慈父，為孩子們加菜，讓這頓飯吃出了如親生父親般的溫情。
另一頭，演員林予晞選擇在新北市美術館展開任務。無奈此地的民眾多數是來自外地的遊客，無法帶她回家，讓身為大Ｅ人的林予晞感到相當可惜。接連被幾組「I 人（內向者）」家庭禮貌拒絕後，為了緩解焦慮，她調整心態安慰自己：「我的策略就是我不要那麼在意這件事情，事情都是這樣，你越在意越找不到。」
正當林予晞陷入尋人僵局時，意外在館內的互動裝置抽中「籃球場上投三分，一球入網技藝精」的上上籤，讓她重拾信心，隨即在市集遇見芳療攤主小七，成功與小七及閨密小芭兩家人共進晚餐，並親自下廚製作三杯雞回饋。歡樂的餐桌上，林予晞聆聽了小七夫妻的求子之路、閨密情誼，並暢聊共同的攝影興趣，與大家一拍即合；這場宛如姊妹聚會般的晚餐，讓她感性地想起與小七年紀相仿的妹妹。回顧這趟旅程，林予晞笑稱，這一切完全是天時地利人和：「真的就跟籤詩說的一樣，是顆完美入網的『三分球』！」
男神林柏宏則來到大稻埕商圈尋找願意開門的家庭。雖然一路被粉絲認出、合照不斷，卻也因此增加任務難度。幾經嘗試後，他終於遇到經營青草茶店的姚家姊妹，順利被帶回三重的家中。不常下廚的林柏宏穿上圍裙化身「圍裙男神」，跟著姚媽媽學做家常菜，讓姚家另外兩位妹妹回家看到「男神在廚房」時，驚訝到直呼不可思議！
聽聞姚家四姊妹從小就要幫忙顧店、算帳，林柏宏也感性地分享自己的成長背景。他透露：「小時候我爸媽也在市場擺攤，我常去幫忙，多少也影響我的性格，比較敢跟陌生人互動、主動聊天。」 這份相似的「市場孩子」經歷，讓他與姚家人迅速破冰。獨居的他難得與大家族共餐，更聊起小時候與哥哥吵架、被哥哥保護的往事，與姚家姊妹的深厚手足情產生強烈共鳴。久違的熱鬧餐桌令林柏宏感嘆：「很久沒有感受到下班回家，就有一桌菜可以吃的感覺，我覺得真的是很難得，很溫馨的一次經驗。」
