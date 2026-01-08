styletc

林柏宏帥氣男孩風、背Jackie包太犯規！同框邵雨薇全身GG「LA 貴賓」氣場直接輾壓

顏一婕
如果《La Famiglia》是一個義大利大家庭，那這一晚的「顏值擔當」絕對非他們莫屬～GUCCI 2026 春夏系列現場，品牌好友林柏宏與邵雨薇同框登場，直接把新世代義式美學演成一場時尚情境劇。

林柏宏一出場就自帶親切濾鏡，卻又不只是單純的「鄰家男孩」。他笑稱自己是「林家男孩」，穿搭卻很明顯是有備而來：寬鬆雙排扣羊絨大衣搭配丹寧喇叭褲，比例拿捏得剛剛好，隨性中藏著精算過的時尚感。肩上那顆山羊皮 Jackie 包低調卻超有存在感，完美詮釋 Demna 筆下那種不需要張揚、卻自信滿滿的男性魅力。林柏宏特別提到，這顆 Jackie 包的褶皺處理讓皮革呈現自然柔軟的線條，背起來自在、好用，任何場合都不違和，甚至會讓人默默想多背幾次。

而邵雨薇完全是家族裡那位氣場最強、時髦指數最高的靈魂角色－LA貴賓。她以 GG 圖騰洋裝搭配 Dionysus 酒神腰帶登場，優雅線條中帶著一點狠勁，像是溫柔卻不好惹的存在。Jackie Slim 包與 GG 耳環成為整體造型的收尾關鍵，俐落、冷靜，又精準命中 Gucci 的現代美學核心。她笑說自己最喜歡 Jackie Slim 重新設計後的比例，線條更乾淨，背起來更有態度。

全新包款演繹經典與現代的交響

皮件始終是 GUCCI 最具代表性的核心象徵，承載著品牌對工藝的堅持與世代相傳的精神。於本季系列中，Gucci 透過多款全新設計，重新詮釋經典語彙，讓義大利文化、實用美學與當代輪廓交織成全新的風格敘事。

Mercato 包款靈感來自義大利市集文化與經典購物袋，解構式托特輪廓寬敞又俐落，管狀彈簧鎖細節一眼就能辨識，實用與工藝兼顧，完全是會被天天拎出門的那種。

Jackie Slim 則以極致纖薄的扁平輪廓，重新演繹 Jackie 1961 的經典精神，把設計焦點拉回標誌性的管狀彈簧鎖，低調卻充滿力量感，像是Gucci對自身傳承的自信回應。

