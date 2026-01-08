林柏宏樂當GUCCI鄰家男孩 邵雨薇自詡是一日VIP

熟識的兩人拍照時說說笑笑。

GUCCI 2026春夏以「La Famiglia」為設計核心，也是創意總監Demna Gvasalia時代的開始，品牌好友林柏宏與邵雨薇受邀出席，分別以「鄰家男孩」的人物角色以及經典GG圖騰look現身，兩人都表示喜歡這一季關於仿舊的處理，使用起來自然也比較沒壓力。

林柏宏與邵雨薇受邀出席GUCCI 2026春夏媒體預覽。（古馳提供）

在La Famiglia的概念下，服裝形塑出不同的人物個性，林柏宏穿著的寬鬆剪裁雙排扣羊絨大衣、Web織帶針織衫與綴有Horsebit細節的丹寧喇叭褲，則是鄰家男孩的角色造型。他開玩笑說：「這就是我的衣服啊！『林』家男孩嘛！」他很欣賞這一季的服裝是有角色的概念，「讓人一穿上就感覺能進入人物的靈魂」，比較可惜的是他試衣時有穿到導演的角色，「但是今天沒穿到，希望未來我也能用這樣的身分跟大家見面」。

邵雨薇身上的GG Monogram洋裝NT$152,700、Jackie Slim手提包NT$68,500、GG大耳環NT$27,000、Dionysus虎頭戒指NT$35,700。

身穿GG圖騰洋裝的邵雨薇對於自己的一身打扮顯得滿意，她笑著表示有了Dionysus酒神腰帶加持後，「讓我看起來比例很厲害，而且感覺大家一看到我就會知道是貴賓來了啊」。她對手上的Jackie包讚不絕口，「關起來時會有自然的折痕，很喜歡」。問她如果有機會，最想詮釋Demna在La Famiglia這一季中的哪個角色？她毫不猶豫的說：「如果可以找我拍的話，什麼角色我都想演。」

林柏宏的鄰家男孩造型：深海藍羊毛Web織帶長袖圓領針織衫NT$49,800、深海藍羊絨大衣價格店洽、馬銜鍊丹寧褲NT$44,000、超大尺寸Jackie包NT$118,300。

