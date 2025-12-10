林柏宏赴越南高人氣掀暴動 曝謝欣穎、王柏傑感情現況讚「光芒萬丈」

【緯來新聞網】林柏宏今（10日）出席精品手錶記者會，他主演電影《96分鐘》衝出破億票房，劇組去越南宣傳也引來圍觀，吸引上百名粉絲接機。他笑喊從下飛機開始就感受到越南當地粉絲的熱情，看到粉絲舉人形立牌、拉布條，還不斷大喊他的名字跟應援口號，粉絲的熱情讓他受寵若驚，感動直呼：「那瞬間真的覺得自己像偶像歌手。」

林柏宏出席精品手錶活動。（圖／許方正攝）

林柏宏表示，當地不管是粉絲，還是攤販、民眾很熱情，會熱情圍觀拍照，還會找他聊天，還有阿姨直接搭訕他，勾著他的手臂邀請他一起拍照，「她問我：『這好吃嗎？來一起拍照！』」讓他印象深刻。被問到聖誕節及跨年計畫，林柏宏表示開春元旦就有工作，跨年當天只能簡單跟朋友聚一聚。



至於好友謝欣穎、王柏傑日前傳出分手半年後又復合消息，王柏傑為此整個人容光煥發。對此林柏宏笑回：「柏傑一直都很優秀，整個人一直都是光芒萬丈，所以我每次看到他眼睛都睜不開。」至於是否有關心兩人感情現況，林柏宏笑回：「我跟你們一樣看新聞才知道，就祝福每一個人。」

林柏宏去越南宣傳《96分鐘》時感受到當地粉絲的熱情。（圖／許方正攝）

