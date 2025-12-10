林柏宏赴越南「阿姨勾手搭訕」王柏傑傳復合謝欣穎⋯他揭真實狀態

記者林汝珊／台北報導

林柏宏今（10日）出席腕錶代言記者會，他日前為電影《96分鐘》赴越南宣傳，所到之處都引來民眾熱情圍觀，笑說，走在市場拍照時，攤販與民眾都把他當朋友般聊天，更有阿姨直接勾手搭訕：「還會問我：『這好吃嗎？來一起拍照！』」讓他感受到當地人親切、零距離的熱情。

林柏宏成為破億票房男星。 （圖／記者林汝珊攝影）

林柏宏透露，原本以為不會有人來接機，沒想到現場一大群越南粉絲舉著人形立牌、拉布條，用標準中文喊著他的名字，「他們的應援口號是有練習過的！」讓他又驚又感動，「那瞬間真的覺得自己像偶像歌手。」

好友王柏傑近日傳出疑似復合謝欣穎，殺青宴時容光煥發，他則笑說「他一直都很優秀！在片場整個光芒萬丈。」是否關心對方感情狀態？表示：「我跟你們一樣看新聞才知道，大家就祝福每一個人。」至於聖誕、跨年是否有工作規劃？他表示會聚一聚，但因隔天有工作，只能「優雅地玩一下」。

