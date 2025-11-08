林森北街頭爆「債務大亂鬥」百萬協商破裂掏刀互砍 7人遭警帶回偵辦
台北市中山區7日下午發生街頭砍人案，40歲莊姓男子因積欠多組人馬上百萬元債務，下午3點多帶著現金與債權人相約在林森北路、農安街口一間星巴克協商。不料談判破裂，雙方爆發激烈衝突，甚至有人掏出折疊刀互砍。
警方調查，莊男由33歲丁姓友人等人陪同出面，債權方則由30歲吳姓男子帶頭談判，雙方在店內僵持半小時後情緒失控，從店裡一路打到街頭。過程中丁男手部遭砍傷、債主40歲張姓男子手臂被劃傷，雙雙送醫治療，所幸傷勢均無大礙。
中山分局圓山派出所接獲報案，然而快打警力趕到時涉案人已鳥獸散。警方調閱監視器循線追緝，陸續在雙城街、中山北路與農安街等地逮捕5人，並在馬偕醫院找到受傷的張男，另通知莊男到案說明，總計7人被帶回偵訊。
警方在現場查扣3把折疊刀。丁男供稱，他受託協助莊男協商，因不滿債主開出「連本帶利100萬元」條件才發生衝突。目前全案依《刑法》妨害秩序罪移送台北地檢署偵辦。
更多鏡報報導
22歲富家女淪藥頭起底 捲信義豪宅雙屍案！留學歸國替9億創投富少調毒
太子集團月砸百萬包養龍亨妹、女大生 誇「台妹最讚」！高層極樂生活全曝光
美沒收142億美元！陳志遭爆事發當天淡定打牌 副手冷笑「那小錢」
其他人也在看
快訊／公車疑自撞施工告示 釀2幼童1女子受傷
快訊／公車疑自撞施工告示 釀2幼童1女子受傷EBC東森新聞 ・ 10 小時前
輕資產策略發酵！奇威行賣透天店面1.07億成交 「售後回租」活化資金
不少企業持有不動產增值後，採取獲利了結，改走輕資產路線。根據最新實價揭露，位於台北市中山區民權東路二段上一棟四層樓透天店面，9月交易1.07億元，新買家為鋼鐵廠，採無貸款方式購入，而賣家則是原本在此經營的服飾業「奇威行公司」，目前該透店仍由「KeyWear奇威名品-台北民權店」持續經營，不排除業者在出售自有不動產，再以回租方式跟新買家承租店面。太報 ・ 1 天前
轎車誇張蛇行！ 沿路擦撞防撞桿 再撞對向車
要持續釐清的還有今天凌晨一點多，桃園中豐路發生一起嚴重車禍，轎車沿路蛇行，不但擦撞防撞桿，還跨越雙黃線和對向轎車相撞，目前肇事原因還在調查中。 #轎車#誇張蛇行#撞防撞桿東森新聞影音 ・ 11 小時前
驚險一幕！台北公車「恍神撞告示牌」 釀3乘客摔倒送醫
警方表示，事故發生時間為上午10時43分，受傷乘客包括44歲蔡女及其6歲雙胞胎兒女潘男、潘女，三人因摔倒造成輕傷，目前已送醫治療，無生命危險，洪姓司機經酒測，酒測值為0排除酒駕因素，初步研判為操作疏忽及恍神所致。警方呼籲，駕駛人在行駛過程中應保持注意力集中，遵守...CTWANT ・ 9 小時前
新店客運643公車自撞施工告示牌緊急煞車 1大2小受傷送醫
台北市中山區今（8）天早上10點多發生公車自撞事故，一輛643路公車行經四平街和松江路口時，突然自撞路中的施工告示牌，駕駛緊急煞車，但仍造成車上的1名大人、2名小孩受傷，送醫急救後所幸意識都清楚，詳細台視新聞網 ・ 9 小時前
救護車駕駛超衰！路口被撞還變過失傷害 法官認 「這文件」有錯判無罪
屏東李姓男子擔任民間救護車駕駛，卻於2022年1月間執行任務途中在潮州鎮撞上一輛自小客，檢方在偵辦後依過傷害罪起訴，案經屏東地院審理後，認為李男行駛中無法防範因此判無罪，但檢方不滿上訴，高雄高分院認為李男進入該路口已減速，且車禍鑑定報告與實際情形有出入，仍認為原審無違誤。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
服務從胎兒到老年人 黑鷹飛行員黃俊銘3年搶救45人
（中央社記者盧太城台東縣8日電）慈航任務服務對象從未出生的胎兒到老年人，空勤黑鷹飛行員黃俊銘近3年搶救45人，獲今年行政院搜救有功人員表揚。他說，只要不是颱風天，哪裡有難他就往那裡飛。中央社 ・ 11 小時前
提升北市救護緊急量能 寺廟捐高頂救護車止血帶
（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市消防局今天表示，葫蘆寺為提升北市緊急救護量能，捐贈高頂救護車1輛給消防單位，並捐贈止血帶350條給北市警士林分局，同時進行年度繞境起駕，祈求國泰民安。中央社 ・ 10 小時前
12秒內竊取價值7.7億元加密幣 麻省理工兄弟檔逃過判罪
一對畢業於麻省理工學院的兄弟被控從以太坊（Ethereum）區塊鍊上竊取了價值2500萬美元（約7.7億元台幣）的加密貨幣，前後只花了12秒。不過，由於陪審團經過了3天馬拉松式的討論，仍無法達成一致意見，本案最終宣告流審（即審判無效），挫敗的檢方還在考慮是否提出重審。太報 ・ 11 小時前
台7線宜蘭英士路段落石砸車 1車4人飽受驚嚇
宜蘭山區連續多日雨，近2日天氣轉晴，造成台7線90.7公里處英士路段的邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，直接砸中1輛路過轎車，所幸僅造成車損未有人員傷亡，不過車上4人也飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經公路局搶災後目前已恢復通行。宜蘭大同鄉台7線90.7公里處，今天上午驚傳落石意外，邊坡零星落石占用部分車自由時報 ・ 10 小時前
颱風鳳凰逼近 台電高雄區處整備應對強化巡檢
（中央社記者林巧璉高雄8日電）颱風鳳凰逼近，台電高雄區處戒備，共整備224位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、27台發電機、38台抽水機及挖土機等，除加強樹木修剪外，並巡視變電所、測試抽水機。中央社 ・ 11 小時前
力拼高雄市長提名！林岱樺端出政策牛肉 規劃推動「三大護國產業」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導有意爭取高雄市長提名的民進黨立法委員林岱樺今（8）日發布「三大護國產業」市政規劃，包括推動軍工產業、科技產業，以及海...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
改裝車太擾人！ 中和警烘爐地山腳聯合稽查連抓20違規
改裝車太擾人！ 中和警烘爐地山腳聯合稽查連抓20違規EBC東森新聞 ・ 11 小時前
影/國3柳營段滿地金屬片！17車閃避不及輾過去 4人輕傷
國道三號南向322.8公里柳營路段昨（7）日晚間發生一起交通事故，一輛車輛沿途掉落金屬零件，導致17輛小客車因閃避不及而輾壓，其中1輛小客車失控，與另外3輛車相撞，最終造成4人輕傷。中天新聞網 ・ 11 小時前
他偷機車露餡拒捕竟騎上高速公路 警用機車國道狂飆3公里攔下
55歲湯姓男子前幾天在鳳山市區偷了一台機車代步，被害人報案後警方鎖定湯男行蹤，今天凌晨在高市前鎮區準備緝捕騎贓車的湯男時，機警的湯男竟加速騎上國道一號逃竄，警方也立即騎警用機車跟上，一路追逐約3公里後順利攔截逮捕湯男送辦。鏡報 ・ 10 小時前
保育黑鳶七堵山區倒掛鳥網慘死 竊鴿集團2成員落網
基隆市七堵山區日前有4隻保育類黑鳶被發現掛網慘死，警方獲報後經多日埋伏，7日在友蚋山區逮補竊鴿集團吳姓及王姓男子，全案依加重竊盜罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
台東機關性騷案 空軍志航基地通報10件居冠
（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣內機關性騷擾通報案件，截至10月共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，女性通報者居多。志航基地表示，「目前發言權已由空軍司令部統一掌握，無權對外說明」。中央社 ・ 11 小時前
神壇前黑衣人討債糾紛開槍？ 竟是拍片中賺流量
南投埔里一家神壇前，５日晚間傳出有男子被人登門討債，情急下對空鳴槍，影片被PO上網路，引發民眾恐慌，但警方追查後發現，拍攝影片的是一名24歲林姓男子，他為了賺取網路流量，自導自演。 #討債糾紛#拍片#賺流量東森新聞影音 ・ 11 小時前
【每日揭詐】11/7 假「戶政事務所」來電 金融卡遭盜刷140次損失370萬元
防詐中心公布最新統計資料，11/7全國共受理446件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2716.3萬元。太報 ・ 11 小時前
觀音佛祖慈悲心！台北葫蘆寺捐贈士林警止血帶 價值超過40萬元
近年來社會治安環境多變，警察執勤時須應對各種突發狀況，精進員警執勤安全更是刻不容緩的使命。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前