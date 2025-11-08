林森北街頭爆「債務大亂鬥」百萬協商破裂掏刀互砍 7人遭警帶回偵辦

林森北路債務糾紛，警逮7人送辦。翻攝畫面

台北市中山區7日下午發生街頭砍人案，40歲莊姓男子因積欠多組人馬上百萬元債務，下午3點多帶著現金與債權人相約在林森北路、農安街口一間星巴克協商。不料談判破裂，雙方爆發激烈衝突，甚至有人掏出折疊刀互砍。

警方調查，莊男由33歲丁姓友人等人陪同出面，債權方則由30歲吳姓男子帶頭談判，雙方在店內僵持半小時後情緒失控，從店裡一路打到街頭。過程中丁男手部遭砍傷、債主40歲張姓男子手臂被劃傷，雙雙送醫治療，所幸傷勢均無大礙。

中山分局圓山派出所接獲報案，然而快打警力趕到時涉案人已鳥獸散。警方調閱監視器循線追緝，陸續在雙城街、中山北路與農安街等地逮捕5人，並在馬偕醫院找到受傷的張男，另通知莊男到案說明，總計7人被帶回偵訊。

警方在現場查扣3把折疊刀。丁男供稱，他受託協助莊男協商，因不滿債主開出「連本帶利100萬元」條件才發生衝突。目前全案依《刑法》妨害秩序罪移送台北地檢署偵辦。



