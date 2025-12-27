林森北路工程2工人送醫 北市府下令停工：最高罰30萬

台北市27日清晨驚傳工安意外，2名工人因「引擎抽水機」運轉廢氣無法排出，吸入後不適緊急送醫。北市勞檢處表示，已勒令停工，將裁處雇主3萬至30萬元罰鍰。（張珈瑄攝）

台北市27日清晨驚傳一起工安意外，中山區林森北路、南京東路一段一處地下工程，因「引擎抽水機」運轉廢氣無法排出，導致2名工程人員吸入後不適，緊急被送往醫院救治，所幸經治療後均無生命危險。北市勞檢處表示，已勒令停工，並將依違反「職業安全衛生設施規則」，裁處雇主3萬至30萬元罰鍰，並要求確實改善作業環境及安全管理措施，確保勞工安全。

勞檢處說明，勞接獲通報後，即派員前往查處，經查發現，雇主使勞工於自然換氣不充分的場所作業，並於廢棄人行地下道內使用具內燃機的引擎抽水機，卻未設置有效通風換氣設施，導致勞工一氧化碳中毒，顯示作業環境存在重大危害，已立即勒令停工。

勞檢處表示，現場以五用氣體偵測器於人孔入口處量測，一氧化碳濃度達55ppm，明顯超過法定容許濃度35ppm，將依違反「職業安全衛生設施規則」第295條等相關規定，裁處雇主3萬至30萬元罰鍰，並要求雇主確實改善作業環境及安全管理措施，確保勞工安全。

北市新工處也指出，2位施工人員已經無大礙，可以講話、吃東西和行動都正常，主治醫師建議要做2次的高壓氧氣艙，1次間隔需要12小時 ，因目前醫院滿床，所以2位先在觀察區等待。

