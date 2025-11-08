林森北路爆發「百萬債務糾紛」 兩派人馬持刀街頭互砍

台北市林森北路、農安街口發生街頭鬥毆事件，兩派人馬因債務糾紛持刀互砍，警方逮捕7人。(圖／翻攝畫面)

台北市中山區林森北路、農安街口7日下午3時許發生街頭鬥毆事件。兩派人馬因逾百萬元債務糾紛相約談判，卻一言不合爆發衝突並持刀互砍。雙方多人受傷後四散逃逸。轄區中山分局圓山派出所立即啟動快打部隊追緝，陸續逮捕及通知雙方共7人到案，並查扣3把刀械。警方訊後將全案依妨害秩序罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方初步調查，唐姓男子積欠吳姓、林姓等友人共逾100萬元，遲遲未歸還，雙方相約談判。今日下午3時許，雙方人馬攜帶刀械在林森北路、農安街口碰面，爆發肢體衝突，分持刀械相砍。路人目睹後趕緊報警，雙方多人掛彩，所幸無大礙，隨即四散逃離現場。

警方據報調派大批警力到場支援，抵達時雙方人馬已鳥獸散，立即擴大封鎖與追查範圍。不久即在附近街道逮捕債務方陳姓、丁姓、張姓等3人，以及債權方吳姓、林姓等2人，後續再通知另2名涉案共犯到案。警方共查扣3把刀械，全案依法移送檢方偵辦。

