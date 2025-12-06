林森路百號新書發表 重現森保處歷史記憶

由林業署宜蘭分署與荒野保護協會合作出版「林森路100號：林業、榮民與森林開發處」新書發表會，前森林保育處員工與民眾共同參與。（林業署宜蘭分署提供）

由林業署宜蘭分署與荒野保護協會合作出版「林森路100號：林業、榮民與森林開發處」一書，六日在現今宜蘭分署宜蘭工作站，昔日的森保處行政中心舉辦新書發表會，活動吸引眾多林業前輩、前森林保育處員工與民眾共同參與，現場氣氛熱烈而溫馨，活動圓滿成功。

本書由宜蘭縣史館長廖英杰主筆，經由大量文獻整理與口述訪談，記錄自一九五九年行政院退輔會成立「森林開發處」（原森林保育處前身）以來的發展歷程，揭示戰後台灣林業現代化的重要轉折，也重現了榮民與山林共生的珍貴故事。

活動現場播放收錄於書中的歷史珍貴畫面，並邀請耆老分享他們的故事，讓與會者彷彿穿越時光，重返那段伐木機具轟鳴、山風交織的歲月。林業保育署汪昭華處長（前森保處處長），特地代表林華慶署長出席致詞，退輔會事業管理處董紹明處長亦蒞臨與會，其他前輩也分享了他們的往日趣事，現場彷彿同學會一般，掌聲不斷。

活動最後，舉辦了作者座談與贈書儀式，荒野保護協會代表、地方耆老及林業前輩共同合影留念。