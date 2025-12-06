《林森路100號：林業、榮民與森林開發處》新書發表會 眾多前森林保育處員工齊聚一堂現場氣氛熱絡溫馨

《林森路100號：林業、榮民與森林開發處》新書發表會，吸引眾多林業前輩、前森林保育處員工與民眾共同參與，現場氣氛熱絡溫馨。（林保署宜蘭分署提供）

由林業及自然保育署宜蘭分署與荒野保護協會合作出版《林森路100號：林業、榮民與森林開發處》一書，於今（六）日在現今宜蘭分署宜蘭工作站，昔日的森保處行政中心林森路100號，舉辦新書發表會，活動吸引眾多林業前輩、前森林保育處員工與民眾共同參與，現場氣氛熱烈而溫馨，活動圓滿成功。宜蘭分署表示，未來將持續推動地方林業文化保存與森林教育，讓林業的歷史記憶成為下一代珍惜自然的重要基石。

活動現場播放收錄於書中的歷史珍貴畫面，並邀請耆老分享他們的故事，讓與會者彷彿穿越時光，重返那段伐木機具轟鳴、山風交織的歲月。林業保育署汪昭華處長前森保處處長，特地代表林華慶署長出席致詞，退輔會事業管理處長董紹明亦蒞臨與會，其他前輩也分享了他們的往日趣事，現場彷彿同學會一般，掌聲不斷。

此書由宜蘭縣史館長廖英杰主筆，經由大量文獻整理與口述訪談，記錄自一九五九年行政院退輔會成立「森林開發處」原森林保育處前身以來的發展歷程，揭示戰後台灣林業現代化的重要轉折，也重現了榮民與山林共生的珍貴故事。

活動最後，舉辦了作者座談與贈書儀式，荒野保護協會代表、地方耆老及林業前輩共同合影留念。現場民眾紛紛表示，這本書讓人更深刻體會台灣林業的奮鬥歷程與榮民的無私奉獻。