《林森路100號：林業、榮民與森林開發處》12/6新書發表

▲林業保育署宜蘭分署為紀錄森保處林業發展進程與榮民精神，特別出版《林森路100號：林業、榮民與森林開發處》一書，記錄這段由榮民開拓、與山共生的歷史記憶。新書發表會訂於十二月六日舉辦，由宜蘭縣史館長廖英杰執筆。（圖：林業保育署宜蘭分署提供）

二O二三年八月一日，隨著行政院組織改造，國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處，其業務及人員整併入農業部林業及自然保育署，不僅是組織改造，更象徵台灣林業經營邁向一元化的重要里程碑。林業保育署宜蘭分署為紀錄森保處林業發展進程與榮民精神，特別出版《林森路100號：林業、榮民與森林開發處》一書，記錄這段由榮民開拓、與山共生的歷史記憶。該書由林業保育署宜蘭分署與荒野保護協會合作，宜蘭縣史館長廖英杰執筆，透過文獻爬梳與口述訪談，還原「森林開發處」自一九五九年成立至今的發展脈絡，紀錄台灣林業現代化進程與榮民精神的傳承。

林業保育署宜蘭分署表示，期盼透過本書讓社會大眾更理解並珍視台灣林業發展歷程與榮民貢獻，也冀望為地方歷史保存與森林教育注入新的動能。新書發表會訂於一一四年十二月六日星期六上午十時-十二時於宜蘭分署宜蘭工作站舉辦，位址為昔日森保處行政中心，林森路100號，別具歷史意義，當日亦將邀請相關前輩共襄盛舉，一同重返那段在林業史中發光的年代，歡迎有興趣的讀者們一起共襄盛舉。

一九五九年十月，行政院退輔會設立「森林開發處」，由宜蘭太平山林場原有主管擔任首任幹部，開始推動機械化林業。該處日後歷經轉型，於一九九六年更名為「榮民森林保育事業管理處」，再於二O二三年配合政府組織調整，業務整併至農業部林業及自然保育署，成為目前林業保育署宜蘭分署的一部分。發展至今，該處不僅為台灣山林建設奠基，更培育無數林業專才，展現榮民在山林之中的堅韌與奉獻精神。

全書分為〈望雲山林間〉、〈成立森林開發處〉、〈專家來自四面八方〉、〈榮民入深林〉、〈林森路100號〉、〈打從林道走過〉、〈開發大甲溪林區〉、〈轉進立霧溪山區〉、〈飛鴻踏雪泥〉等九大主題章節，深入描繪人、山、林之間交織而成的歷史篇章。其中第五章更聚焦於林森路100號本處址的歷史演變，並收錄豐富的老照片與歷年組織圖，具有高度史料價值。書中內容涵蓋從伐木作業、林道開闢、造林育苗、加工輸出、再到森林保育與遊憩經營等發展面向，亦詳實記錄多位榮民林業工作者的生命故事，將一代人默默為國家奉獻的精神娓娓道來，觸動人心。