林楚茵借「他」的話嗆藍白：質疑國防預算前先去問中國

即時中心／温芸萱報導

日中關係持續緊張，日本國內掀起是否擴大國防預算辯論。日本防衛大臣小泉進次郎昨（15）日在參議院備詢時，面對在野質疑「增加軍費無助和平」，直言這話應去質問造成區域情勢升高的中國。對此，民進黨立委林楚茵今（16）日發文表示，日本在野仍讓執政黨充分說明軍費問題；反觀台灣，藍白多次阻擋國防特別預算，連和執政黨討論的機會也不給。她借用小泉進次郎的話，質疑國防前應先去問中國。

日中關係持續緊張，進而引發日本國會對是否擴大國防預算的激辯。日本防衛大臣小泉進次郎昨日在參議院備詢時，面對在野議員質疑「增加軍費未必有助和平」，直言相關質疑應該去向造成區域局勢升高的中國提出，強調「中國20年內軍事預算成長7倍，請想清楚這話該跟誰說」，日本若毫無作為，恐導致區域軍力失衡，反而增加誤判風險，強化防衛是為了提升嚇阻力。

日本防衛大臣小泉進次郎。（圖／翻攝自日本防衛省X）

對此，民進黨立委林楚茵今日在臉書發文指出，日本2026年度防衛預算高達9兆日圓、創歷史新高，即便在野黨有不同意見，仍讓執政黨在國會充分說明；反觀台灣，藍白兩黨卻屢屢阻擋國防相關預算。她點名，國民黨主席鄭麗文批評國防預算占GDP 3%「太多」，也有藍委不斷爆料抹黑國防採購，藍白更聯手封殺「8年1.25兆」國防特別預算，連討論機會都不給。

林楚茵表示，面對中國威脅，日本擴充防衛、美國以「豪豬戰略」力挺台灣，民主國家都在加強防衛、提升嚇阻；台灣卻有在野黨阻撓自我防衛，形同「拆牆」。她借用小泉進次郎的話反擊，質疑台灣增加國防預算前，先去跟中國說！





