林楚茵倡「全齡金融」打破高齡貸款歧視 金管會：推動年齡去標籤化
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
立法院財政委員會今（12）日進行質詢，民進黨立委林楚茵針對台灣邁入超高齡社會，提出「全齡金融」概念，呼籲金管會打破銀行對高齡者房貸限制的潛規則，保障熟齡金融消費者權益；金管會主委彭金隆認同應推動金融服務「去標籤化」，讓年齡不再成為獲取金融服務的障礙。
林楚茵表示，台灣正式進入超高齡社會，國人平均壽命延長，許多長者仍保有工作熱忱，重返職場成為「高年級實習生」，展現持續的生產力，現行金融體系對高齡族群仍存在制度性歧視。
林楚茵表示，許多銀行採用「申貸人年齡加上貸款年限不得超過75年」的潛規則，導致高齡者可貸款年期大幅縮短，不僅每月還款壓力沉重，也間接剝奪其購屋與理財的機會。
林楚茵指出，銀行應以個人實際還款能力、資產條件與信用狀況作為評估依據，而非單以年齡設限。她強調，「全齡金融」是面對高齡社會的必然趨勢，政府與金融體系應共同推動更加公平、包容的制度，讓不同世代的民眾都能獲得合理、友善的金融服務。
金管會主委彭金隆回應表示，林楚茵提出的「全齡金融」理念充分展現普惠金融的精神。他坦言自己今年也已屆60歲，「也會想未來邁入高齡後，金融體系能不能同樣給予完善的服務」。
最後彭金隆強調，金融服務必須在觀念、技術、服務及法規層面全面革新，推動年齡「去標籤化」，讓金融更寬廣、更有溫度，真正打造跨世代、包容性的金融環境。
照片來源：林楚茵辦公室
