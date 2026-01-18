林楚茵帶小雞！攜北市2擬議員參選人發放「台灣尚勇」限定版春聯

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民進黨立委、中職會長蔡其昌推出2026年限定版「Team Taiwan尚勇」春聯，並在昨（17）日正式發放，消息一出受到各界注意；由於今年（2026）也是九合一選舉的登場時間，不分區綠委林楚茵今（18）日上午，也攜台北市中正萬華擬議員參選人康家瑋、台北市大安文山擬議員參選人劉品妡一同在南門市場外發放春聯，林楚茵則強調，希望把這樣愛台灣的精神，能夠同步傳達出去。

林楚茵今日上午發放春聯前受訪表示，由於2025年「台灣尚勇」春聯不只是造成全國轟動，更重要是2024年11月台灣隊拿到12強棒球賽的世界冠軍，因此在2026年開春也同樣要在南門市場前發放春聯，可以說是全國串聯的運動。

接著，林楚茵指出，前幾天世界棒球經典賽（WBC）集訓也開始了，因此希望延續愛台灣的精神，能夠在2026年開春趕快把祝福送給大家；今天也特別找來在地的康家瑋，以及緊鄰南門市場的大安文山的劉品妡，就是希望把這樣愛台灣的精神，能夠同步傳達出去。

快新聞／林楚茵

民進黨台北市中正萬華擬議員參選人康家瑋（左）、民進黨不分區立委林楚茵（右）。（圖／民視新聞）

康家瑋則先謝謝林楚茵，今天帶著蔡其昌會長的「台灣尚勇」春聯到他的選區、故鄉中正區，而現在南門市場改建完後，變成非常多觀光客必到的景點，因此非常開心邀請林楚茵、好戰友劉品妡一同發放台灣尚勇春聯。

同時，康家瑋透露，自己前幾天也在西門町做冠軍之路的包場，也請到原民會副主委陳義信到場，陳義信也到西門町替小朋友加油打氣，而且世界棒球冠軍的「東園少棒」也在他的選區萬華，而中正萬華則有非常多和棒球的相關淵源。

快新聞／林楚茵

民進黨不分區立委林楚茵（左）、民進黨台北市大安文山擬議員參選人劉品妡（右）。（圖／民視新聞）

劉品妡則說，今天感謝林楚茵和康家瑋的邀請，讓她能到南門市場和大家拜年，其實南門市場是台北市的地標，也是各種年齡層買菜、享受美食的地方；大安文山有多處市場正在改建中，因此今天來到南門市場也是參考學習，未來也希望和康家瑋一起在台北市推動更舒適、更友善的市場環境，進一步讓市民朋友享受。









