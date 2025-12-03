林楚茵憂瑞幸咖啡點餐APP恐洩個資給中共 國安局：必要國安審查會介入

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委林楚茵今（3日）於立法院外交及國防委員會質詢國安局長蔡明彥時指出，中國滲透模式已從傳統手段轉向更為隱蔽的「商業經濟」與「資安竊取」模式，利用企業代理或演唱會經濟包裝，規避我國投資審查。同時，林楚茵亦質疑若放寬公職人員雙重國籍限制，在中國國家情報法的架構下，恐讓台灣國安門戶洞開。

林楚茵表示，雖然經濟部目前尚未收到瑞幸咖啡的投資申請，但這類中國企業極可能採取「假代理、真經營」的模式進入台灣，藉此規避投審會對於中資比例的審查。瑞幸咖啡若在台落地，其慣用的掃描QR Code點餐模式，並要求消費者下載App輸入資訊，直接掌握國人個資與消費足跡。若中資背景的公司透過代理形式在台灣舉辦演唱會，利用台灣的「售票實名制」，變相蒐集台灣民眾個資，恐將成為國安局必須嚴防的新型滲透模式。

對此，國安局長蔡明彥回應，瑞幸咖啡在中國擴張迅速，且其App確實曾在國外被提出資安警示，因其會掌握用戶的個資、位置與消費行為。目前確實還沒有投資申請案送到經濟部，但假如真的有送申請，經濟部審查還是會針對是否有中資結構的問題，即便業者用代理模式進來台灣，也會提醒經濟部，而該必要的國安審查，國安局也會介入把關。

針對資安外洩風險，林楚茵以韓國電商「酷朋（Coupang）」爆發三千萬帳戶個資外洩案為例，指出該案就是因內部有中國籍員工「裡應外合」，將資料直接攜出 。中國《國家情報法》強調中國公民有義務配合中國進行情報工作，這使得擁有中國國籍者在敏感職位上存在無法迴避的法律風險。若未來修法放寬陸配入籍年限、放寬近親通婚、又修正國籍法允許擔任公職者不需放棄中國國籍，將形同讓台灣暴露在被中國直接滲透的風險中。

針對公職人員國籍問題，蔡明彥說，針對公職人員不能擁有雙重國籍的部分，以現在的國籍法來講是不容許的事，但尊重專業機關在法律上的詮釋與立場。而若公職人員擁有雙重國籍，甚至是中國籍，將很容易產生國家認同與忠貞混淆的問題，更可能因受到中國法律約制而被迫提供台灣情資，確實會有國安疑慮，國安局對此持保留態度並建議修法需審慎考量 。

林楚茵強調，台灣歡迎所有人成為國民，但享有權利的同時也必須履行效忠義務。面對中國無孔不入的法律戰與滲透戰，並要求國安局必須與經濟部、數發部等單位進行跨部會聯防，嚴格防堵「假代理」與「法制漏洞」成為中國竊取台灣數據的後門 。

