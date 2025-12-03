林楚茵憂瑞幸咖啡點餐APP竊取個資 蔡明彥：國安審查會把關 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

中國展店快速的瑞幸咖啡連鎖店可能來台擴展，民進黨立委林楚茵今（3）日質詢時，質疑點餐時透過該連鎖店App，恐遭中國滲透個資。對此，國安局長蔡明彥認同指出，該app風險在國外曾被提出來警告，因為下載後可能會掌握買家個資、位置、消費交易行為，並提醒民眾注意；此外，假如使用代理方式，國安局會提醒經濟部，「該必要的國安審查，我們這邊會來把關」。

林楚茵表示，雖然經濟部目前尚未收到瑞幸咖啡的投資申請，但這類中國企業極可能採取「假代理、真經營」的模式進入台灣，藉此規避投審會對於中資比例的審查。

林楚茵擔憂，瑞幸咖啡若在台落地，其慣用的掃描QR Code點餐模式，將要求消費者下載App輸入資訊，直接掌握國人個資與消費足跡；另外，若具中資背景公司透過代理形式在台灣舉辦演唱會，利用台灣「售票實名制」，變相蒐集台灣民眾個資，恐將成為國安局必須嚴防的新型滲透模式。

對此，蔡明彥回應指出，瑞幸咖啡在中國擴張迅速，且其App確實曾在國外被提出資安警示，因其會掌握用戶個資、位置與消費行為。他也提到，目前確實還沒有投資申請案送到經濟部，假如真的有送申請，經濟部審查還是會針對是否有中資結構等問題，即便業者用代理模式進來台灣，也會提醒經濟部；而必要的國安審查，國安局也會介入把關。

針對資安外洩風險，林楚茵進一步以韓國電商酷朋（Coupang）爆發3千萬帳戶個資外洩案為例，指出該案就是因內部有中國籍員工裡應外合，將資料直接攜出。

林楚茵強調，中國《國家情報法》強調中國公民有義務配合中國進行情報工作，這使得擁有中國國籍者在敏感職位上存在無法迴避的法律風險；若未來修法放寬陸配入籍年限、放寬近親通婚、又修正《國籍法》允許擔任公職者不需放棄中國籍，將形同讓台灣暴露在被中國直接滲透的風險中。

針對公職人員國籍問題，蔡明彥回應，公職人員不能擁有雙重國籍的部分，以現在的《國籍法》來講是不容許的事，但尊重專業機關在法律上的詮釋與立場。而若公職人員擁有雙重國籍，甚至是中國籍，將很容易產生國家認同與忠貞混淆的問題，更可能因受到中國法律約制而被迫提供台灣情資，確實會有國安疑慮，國安局對此持保留態度並建議修法需審慎考量 。

「台灣歡迎所有人成為國民，但享有權利的同時也必須履行效忠義務。」林楚茵再次強調，面對中國無孔不入的法律戰與滲透戰，並要求國安局必須與經濟部、數發部等單位進行跨部會聯防，嚴格防堵假代理與法制漏洞，成為中國竊取台灣數據的後門。

