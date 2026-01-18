林楚茵應援熱情跨選區連線 康家瑋、劉品妡南門市場發「尚勇」春聯 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

農曆佳節進入倒數，台北市議員中正萬華區參選人康家瑋、大安文山區參選人劉品妡，今（18）日特別邀請民進黨立委林楚茵現身南門市場入口處，一同向採買年貨的鄉親拜早年。現場除了互動問好，更準備了「2026台灣尚勇」限定春聯，將球場上的應援熱情轉化為新年祝福，吸引眾多民眾駐足領取。

隨著世界棒球12強賽紀錄片《冠軍之路》近期熱映，全台再次掀起棒球應援熱潮。康家瑋表示，「台灣尚勇」這句口號代表著不畏挑戰的韌性，在迎接新年的時刻，他特別爭取到這份限量應援春聯分享給鄉親。劉品妡也強調，青年世代的團結就像電影中展現的精神，不論選區在哪，為鄉親服務的勇氣與決心都是一致的。兩人皆表示「每一雙握到的手都是責任，新的一年會帶著『尚勇』的精神，繼續為鄉親的權益打拚」。

林楚茵指出，南門市場是台北過年的重要指標，看到兩位優秀的青年參選人願意實實在在地站在第一線、親近基層，這份熱忱非常值得肯定。她也提到，面對即將到來的挑戰與初選民調，地方需要有經驗、有熱情的青年接棒，呼籲鄉親若接到電話民調，能給予在地耕耘的年輕人最實質的支持。

在發放春聯的過程中，不少鄉親主動上前與林楚茵、康家瑋及劉品妡合照打氣。康家瑋與劉品妡共同強調，南門市場改建後展現了新舊融合的魅力，他們會持續關注市場周邊配套，讓鄉親在採買時能有更好的體驗。今日活動在熱絡的賀年聲中圓滿結束，兩位參選人也預告接下來還會有多場市場走訪行程，用行動證明深耕基層的決心。

照片來源：康家瑋、劉品妡辦公室提供

