林楚茵批台北燈節合作泡泡瑪特 北市府提「愛奇藝」回擊：別雙標

2026台北燈節以「雙展區、雙IP」為策展亮點，其中西門展區主題為國際知名IP「泡泡瑪特（POPMART）」，遭民進黨立委林楚茵批評「幫大陸品牌打廣告」。對此，台北市政府回擊，外界都清楚記得林楚茵喜歡看愛奇藝、上傳抖音，林不要雙標、心虛。

林楚茵今（1）日在臉書發文表示，當自由攀岩好手霍諾德徒手攀爬台北 101，讓全世界看見台灣時，台北市長蔣萬安卻「自廢武功」，在台北燈節用公帑幫大陸品牌打廣告。她質問，泡泡瑪特創辦人是中共政協委員，肩負中共「文化輸出統戰」任務，連玩具都被爆甲醛超標有健康風險，台灣這麼多優秀的在地創作者、在地IP，一定要選中國品牌才能辦燈節？

廣告 廣告

林楚茵除批評，國民黨幫蔣萬安護航就護航，不敢正面回應，又要扯民進黨，到底是多心虛？也指出，民進黨遇到問題立刻澄清、立刻改善；國民黨遇到問題是造謠抹黑、死不認錯，「誰才是真雙標一目了然」。

綜合媒體報導，針對林楚茵的批評，台北市政府副發言人葉向媛回應，外界都清楚記得，林喜歡看愛奇藝、上傳抖音，她呼籲林，別口中反中、瀏覽紀錄卻很誠實，不要雙標、心虛。

【看原文連結】