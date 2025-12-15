林楚茵批藍白惡修《財劃法》掏空下一代 支持行政院不副署 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

藍白聯手推動《財政收支劃分法》修正案，引發爭議。立法委員林楚茵（15）日表示，已嚴重違反舉債上限與憲政原則，不僅無視國家整體財政結構，也未考量中央與地方事權分配，形同強迫國家每年大幅舉債，呼籲並支持行政院採取「不副署」的憲政手段因應。

林楚茵指出，依藍白版本的修法內容，中央政府每年恐需額外舉債約5638億元挹注地方。她以比例分析，國防特別預算1.25兆元是分8年編列，平均一年不到2000億元，但藍白版本卻在一年內就要求中央釋出逾半兆資源，質疑此舉不僅違反《公共債務法》，更可能掏空國庫，透支下一代的財政空間。

林楚茵質疑，在天災或重大突發事件發生時，中央政府是否仍有足夠財源應變，批評藍白修法完全未顧及國家風險管理與財政韌性。她認為，相關修法不只是財政問題，更涉及憲法所保障的預算權限與舉債紅線。

林楚茵指出，藍白先前已無視憲法「立法權不得增加預算」的界線，強行推動包括財劃法、反年金改革等爭議法案，隨後又修法限縮憲法法庭運作空間，進一步削弱憲政制衡機制。她並批評，立法院長韓國瑜拒絕啟動院際協調，使行政院在制度上幾乎沒有溝通與救濟空間。

林楚茵表示，面對她所形容的「失速國會」，行政院本就有權依憲法行使自我防衛機制，包括選擇不副署相關法案。

林楚茵強調，行政與立法本應相互制衡，若在野黨掌握國會多數，依法也可發動倒閣，這是國民黨、民眾黨敢不敢提的問題，既然國民黨號稱有60%民意，為什麼不敢面對最新民意？她支持行政院以不副署方式，將最終決定權交回人民。

此外，立委郭國文則強調，監督是制衡的力量，人民投給在野黨是為了制衡，而不是造就失衡。他指出，財劃法，雙北、新竹拿走絕大多數的資源，南部嚴重被排擠，導致區域發展的失衡；反年改，退撫基金將提前破產，退休人員領得比現役公務員多，嚴重破壞世代正義。

「當監督力量淪為國家發展失衡來源，那行政抵抗權就該是介入的時候！」郭國文表示，他支持行政院對於違憲法案不副署以避免國家失衡進而失能，來確保台灣正常發展。

照片來源：林楚茵辦公室

