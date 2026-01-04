林楚茵批鄭麗文「1言論」鬧國際笑話：台美互信最大破口！

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文今（4）日稱美國戰爭研究所（ISW）對其批評所謂「呼應中共敘事」等言論，是配合民進黨的造謠供應鏈。對此，民進黨立委林楚茵說，鄭的抹黑不但無知，更是鬧國際笑話，鄭的攻擊，證明國民黨是台美互信最大破口。

中共近日結束「正義使命-2025」圍台軍演，美國戰爭研究所（ISW）發布報告點名，鄭麗文在演習期間的言論是呼應中共敘事，中共受益於相關敘事在台灣內部的傳播，藉此打擊賴政府正當性。

廣告 廣告

鄭麗文今日出席國民黨客家工作會議前受訪回應，該報告是在配合民進黨的造謠供應鏈，明顯是要來扣帽子，總統賴清德應該好好當中華民國總統，而不是整天製造不必要的內部矛盾，這樣對抗中保台沒一點幫助。

林楚茵發文表示，國際社會沒有「疑賴論」，只有對國民黨敵我不分的「疑藍論」。鄭麗文將國際權威智庫抹黑成「民進黨造謠鏈」，不但無知，更是國際笑話。

林楚茵直言，ISW以分析戰略聞名全球，當美方明確示警國民黨言論「呼應中共敘事」時，鄭麗文不思檢討，反而攻擊美國戰爭智庫，恰恰證明國民黨才是台美互信的最大破口。

林楚茵強調，請鄭麗文正面回答，「為何妳的論述總是獲得北京共鳴？為何中共軍演時，要說『台灣有民進黨是倒了八輩子霉』？中共軍演霸凌台灣，國民黨黨主席卻幫霸凌者、加害者說話，來掩飾自己的心虛」。

更多三立新聞網報導

美國出兵委內瑞拉！鄭麗文比喻台海 吳思瑤嗆扯遠了：別總想操作疑美論

阿扁開講「胎死腹中」 鄭麗文問：想故意將賴清德、卓榮泰一軍？

綠委提案修兩岸條例！鄭麗文氣罵：藐視中華民國憲法，直接挑戰法理台獨

力挺沈伯洋！學者揭「殺雞儆猴」戰術：附和中國的人有病

