林楚茵批黃國昌作秀不審國防特別預算 吳崢：1.25兆內每一項都是關鍵

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

針對民眾黨立委黃國昌赴美返台後，質疑1.25兆元國防特別預算內容，民進黨發言人吳崢今（14）回應指出，黃宣稱特別預算中有相當比例與對美軍購無關，此說法意圖混淆視聽、誤導國人，既不誠實也不負責任。立委林楚茵則說，黃國昌不進委員會、不看內容，只會對外放話，這不是監督，是作秀！

吳崢強調，整體國防特別條例，是在美方就台灣當前國防強化需求，進行通盤研析後所規劃，每一項目都關鍵、缺一不可，核心目的在於全面強化台灣國防能力與整體韌性。

「特別預算除可強化戰力整建外，也將為國內產業帶來明顯效益。」吳崢指出，無論是軍購、商購或委製案，均會帶動國內相關製造與營建工程；依據國家公共建設投資就業效果模型推估，整體計畫可創造超過9萬個工作機會，產業附加價值預期超過新台幣4000億元。

針對黃國昌聲稱民眾是透過美國國務院聲明，才得知約3000億元軍購項目的說法，吳崢反駁，國防部早在去年11月底即已對外簡報，清楚說明特別預算籌購項目，包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道與反裝甲飛彈、無人載具及反制系統、作戰持續量能相關裝備、AI輔助與C5ISR系統，以及台美共同研發與採購裝備，並提出打造「空中重層攔截網」等7大目標。

對於黃國昌質疑軍售細目尚未通知，卻已有軍火商準備來台爭取預算，吳崢指出，行政院已於11月27日通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，並送交立法院審議，但國民黨與民眾黨已6度阻擋相關程序，至今連條例都不願交付委員會審查，更遑論討論軍售細節。

吳崢重申，台美在國防議題上合作密切，對台灣安全與台海和平具有高度共識，黃國昌如卻今將反對國防預算的立場包裝成美方接受或授意，並非誠實態度。

此外，吳崢也表示，美國在台協會處長谷立言也已公開表示，總統賴清德提出國防特別預算，是透過嚇阻提升和平的重要一步，有助縮小兩岸軍力落差，並期待台灣各政黨團結支持。最後，吳崢呼籲藍白理性面對台灣國防需求，支持特別預算進入實質審查，勿為政治操作犧牲國家安全。

林楚茵則說，國防預算在國內不審，黃國昌卻獨創「出國審」，回國高調開記者會放話「反對的決心更強烈」。她說，預算不是不能砍，但連審都不審，到底是在監督什麼？黃國昌不進委員會、不看內容，只會對外放話，就像還沒看考卷就先打零分，這不是監督，是作秀！

