即時中心／林韋慈報導

改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》爭議持續延燒，多名演員包括楊小黎、簡嫚書、黃河、夏騰宏、李千娜等人於昨（7）日發聲明致歉後，民進黨立委林楚茵昨也在臉書揭露，指該片最可怕之處，在於「中國人＋中資」正試圖重寫台灣歷史，形同一場赤裸裸的認知作戰。

痛批製作公司與導演神隱

林楚茵表示，《世紀血案》描繪的是台灣戒嚴時期最沉痛的國家暴力事件之一，受害者林義雄本人仍在世，卻未經授權就被擅自改編詮釋，連多位演員都是拍攝完成後，才意識到作品涉及的歷史背景與爭議。她痛批，真正該為此負責的是製作公司與導演，但至今卻選擇神隱、裝死，態度令人憤怒。

廣告 廣告

她表示，導演徐琨華被揭為前警總發言人徐梅鄰的後代，而製片公司「費思兔」資本額僅3萬元，負責人蘇敬軾則曾任中國肯德基掌門人、百勝全球副主席，以及中國事業部主席兼首席執行官。林楚茵痛批，這是認知作戰。

「費思兔」製作公司背景令人起疑

林楚茵指出，「費思兔」過去曾製作電影《幻術》，該片不僅票房慘淡，更因被質疑扭曲「319槍擊案」、影射前總統李登輝為元兇而引發爭議，片頭甚至寫下「台灣曾隸屬中國數百年」等具高度意識形態色彩的內容。她質疑，該公司在連續賠錢的情況下，仍不斷投入資金拍攝具高度爭議題材的電影，「砍頭生意有人做，賠錢生意卻還有人搶著投資，背後到底圖的是什麼？」

林楚茵強調，《世紀血案》缺乏受害者立場，卻以「自編自演」的方式重構歷史，表面聲稱「沒有意識形態」，實際上卻淡化國家暴力、試圖替加害者洗白，這不僅是對受害者的二次傷害，更是企圖透過影像操作輿論、改寫歷史的認知作戰。





原文出處：快新聞／林楚茵批《世紀血案》資方與導演神隱 揭「費思兔」背後中資重改台灣歷史

更多民視新聞報導

《世紀血案》沒授權殺青後才知？楊小黎回應質疑凌晨再發聲

林義雄痛失老母、2幼女！揭血案幕後：有人放話侮辱遺體

蘇貞昌昔替林義雄辯護！蘇巧慧憶「林宅血案」童年陰影

