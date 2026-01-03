林楚茵挺人工生殖平權 籲藍白儘速讓總預算、國防預算付委審查

照片來源：林楚茵國會辦公室

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨立委林楚茵今（3）日表示，人工生殖制度必須落實平權，但國會也應回到正常運作，讓總預算與國防預算儘速付委審查。她指出，昨日民眾黨主席柯文哲為《人工生殖法》拜會民進黨團，樂見不同政黨就法案進行實質討論，讓國會回歸民主正常運作。

不過，林楚茵也提醒，目前已是2026年，但今年度總預算卻仍無法進入實質審查。她批評，柯文哲一方面要求民進黨支持民眾黨版的《人工生殖法》修法，民眾黨卻同時與國民黨在程序委員會聯手封殺今年的總預算與國防預算，連討論的機會都不給，國會運作嚴重失衡。

林楚茵指出，自己自上個會期起便高度關注《人工生殖法》的修法方向，並多次與民間團體及專家學者進行討論，提出相關修法主張。她強調，應將女性同性配偶納入《人工生殖法》的適用範圍，在兼顧子女最佳利益的前提下，也支持放寬未婚女性使用人工生殖技術，以捍衛女性的生育自主權。

林楚茵表示，目前行政院版《人工生殖法》草案已送交立法院，其核心理念與她的主張一致，皆是尊重女性生育自主並落實兒童最佳利益保障。至於代理孕母議題，因涉及倫理、母嬰健康、人權及法律等多重層面，社會尚未形成共識，必須採取脫鉤處理。

林楚茵再次強調，除了人工生殖法的重要性外，總預算與國防預算更直接攸關民眾福祉。她指出，包括勞保生育給付差額補助、TPASS行政院通勤月票等多項民生政策，因預算遭藍白阻擋而無法施行，呼籲藍白儘速讓預算付委審查，才是真正福國利民。

照片來源：林楚茵辦公室

