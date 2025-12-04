林楚茵挺在地囝仔 康家瑋拜票展現主場優勢

民進黨台北市中正、萬華區議員擬參選人康家瑋，今（4）日協同立法委員林楚茵前往萬華富民市場及第一果菜市場掃街拜票。





康家瑋表示，今天很榮幸可以邀請到民進黨的「女戰神」林楚茵委員前來陪同，先前她也百忙中撥冗站台支持國片，處處展現捍衛本土價值的決心。另外林楚茵先前更是落腳萬華，成為萬華的「新住民」。此次再度親赴萬華前線，為康家瑋的基層拜票行程注入強大動能，意義非凡。

康家瑋強調，在這次新人參選者中，自己是唯一具備完整在地成長背景的候選人。他出生於南萬華的「加蚋仔」（寶興街一帶），成長於中萬華的「堀江町」，現居龍山寺周邊剝皮寮聚落。這份與土地的深刻連結，使他在走訪基層時獲得地方里長、宮廟及社團的高度認同。





對於今日選擇富民市場與第一果菜市場作為今日掃街重點，康家瑋認為，富民市場是他從小跟長輩採買的生活場域，對這裡的一景一物充滿感情。此次重返市場拜票，不僅是尋求支持，更是向鄉親展現子弟兵回饋鄉里的初衷。





面對選戰倒數，康家瑋也強調會展現出極高的執行力，從兩個月前開始追垃圾車，到上個月啟動路口拜票與市場掃街，採取「多點突破、全面接觸」的戰術，力求在最短時間內極大化選民觸及率。