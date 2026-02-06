林楚茵揭李貞秀選前仍有中國戶籍 質疑中選會「憑什麼發當選證書？」

民進黨立委林楚茵。資料照。李政龍攝



民眾黨立委李貞秀因曾經具有中配身分而備受關注，民進黨立委林楚茵今（2/6）天在臉書發文，表示2024年1月立委選舉投票時，李貞秀仍在中國設有戶籍，代表李貞秀當時就不具備參選資格。她質疑如果一個候選人在選舉當時就不具備被選舉權，「憑什麼列入不分區名單？中選會憑什麼發給李貞秀當選證書？」

李貞秀因曾經具有中配身分而備受關注，內政部長劉世芳日前強硬表態，將不會提供密件以上的索資，陸委會也宣布跟進，行政院則說會參酌內政部相關意見。

廣告 廣告

林楚茵今在臉書發文，首先質疑「沒除中國戶籍，怎麼會有參選資格？中選會豈能發放當選證書？」她表示，根據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，一旦違反，除經有關機關認有特殊考量必要外，將喪失台灣地區人民身分，並連帶喪失相關選舉、罷免、任職權利。

林楚茵指出，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，代表在2024年1月立委選舉投票時，李仍在中國設有戶籍，也就是說，李貞秀當時就不具備參選資格。

「這不是補辦手續就沒事的問題」，林楚茵強調，這是選舉當下「根本沒有參選資格」的法律問題，如果一個候選人在選舉當時就不具備被選舉權，憑什麼列入不分區名單？中選會憑什麼發給李貞秀當選證書？

最後，林楚茵表示，李貞秀根本沒有資格擔任不分區立委，「解職」是假議題，因為自始至終就不應當選。

更多太報報導

行政機關封殺李貞秀索資 黃國昌批：空洞化中配參政權

李貞秀國籍爭議延燒 民進黨團要求韓國瑜徹查！若違法就依法解職

中國海警船騷擾「海巡一夜未眠」 管碧玲點名李貞秀：站上質詢台如何面對？