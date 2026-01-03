林楚茵揭穿柯文哲雙面手法：一手要法案、一手封殺預算！

政治中心／劉宇鈞報導

前民眾黨主席柯文哲2日現身立法院，柯為協助同黨立委陳昭姿推動代理孕母修法，向朝野黨團請託。民進黨立委林楚茵今（3）日說，柯文哲一邊要求支持民眾黨版的人工生殖法案，民眾黨卻又一邊與國民黨聯手擋預算。

林楚茵發文表示，柯文哲為《人工生殖法》拜會民進黨團，她樂見不同政黨針對法案實質討論，讓國會回歸正常的民主運作。但是也要提醒，現在已經是2026年，但今年的總預算竟然還沒辦法審查。

林楚茵直言，柯文哲一邊要求支持民眾黨版的人工生殖法案，民眾黨卻也一邊與國民黨聯手，在程序委員會持續封殺今年的總預算與國防預算，連討論都不給討論。

林楚茵指出，她自上個會期就非常關心人工生殖法，數度與民間團體、專家學者討論，提出法案，主張將女同性配偶納入《人工生殖法》適用範圍。在兼顧子女最佳利益下，她也支持放寬未婚女性使用人工生殖技術，捍衛女性生育自主權。

林楚茵提到，目前行政院版草案已送交立法院，其核心理念與她一致，皆是要尊重女性生育自主並落實兒童最佳利益保障，而代理孕母因涉及倫理、母嬰健康、人權與法律等複雜問題，目前缺乏社會共識，必須「脫鉤處理」。

林楚茵強調，不只人工生殖法重要，總預算與國防預算更是與民眾福祉息息相關，勞保生育給付差額補助、TPASS行政院通勤月票等攸關民生的計畫，今年預算通通被藍白擋下，無法施行，呼籲藍白趕快讓預算付委審查，才是真正福國利民。

