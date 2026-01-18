林楚茵母雞帶小雞 拚北市議員湧言會＂全壘打＂

政治中心／綜合報導

2026大選年底登場，民進黨湧言會積極布局，林楚茵今天（18日）首度舉辦電影包場活動，找來了有意參選台北市議員的湧言會成員，喊話要如同電影結局，一路過關斬將，敲出全壘打，拉抬意味濃厚，同一時間，也有意參戰松山、信義區的國民黨參選人李明璇，則是請來親妹妹助陣，深入市場掃街。

母雞帶小雞！林楚茵電影包場活動 喊話北市湧言會"全壘打"

民進黨立委林楚茵（右三）舉辦電影包場活動 帶領湧言會小雞們現身（圖／民視新聞）立委（民）林楚茵：「我們希望能夠在2026的選舉，就像這部冠軍之路一樣，我們揮出全壘打，也希望大家支持，謝謝你們。」

民進黨立委林楚茵，首次包場電影冠軍之路，現場邀請2025的罷團成員觀賞，還趁機喊話，要帶領"台北隊"，揮出全壘打。

立委（民）林楚茵：「現在我就要把主持棒，再還給我們的，大安文山小妡妡劉品妡。」

光是主持人，就做球給即將參選台北市議員的劉品妡，放眼望去，座位第一排除了電影導演團隊，還有現任台北市議員林延鳳、顏若芳，以及分散不同選區的台北市議員參選人郭凡及康家瑋，林楚茵擔任起湧言會母雞，率領小雞們強力出擊。

立委（民）林楚茵：「我們也希望我們湧言會的，全台灣的年輕朋友，我們先從民進黨的初選民調，先過關，然後再來一路就像台灣隊一樣，在WBC一路過關斬將。」

湧言會展現團結氣勢，力拚在台北市敲出全壘打，還預告20日將舉辦全國湧言會新人大造勢，而同一時間，和郭凡一樣，也想爭奪松山、信義選區的國民黨參選人李明璇，則是找來親妹妹，走入市場掃街。

國民黨台北市議員參選人李明璇：「大家午安你好。」

母雞帶小雞！林楚茵電影包場活動 喊話北市湧言會"全壘打"

國民黨台北市松山信義區議員參選人李明璇（右）和親妹妹李玟蓁（左）合體掃街（圖／民視新聞）





和李明璇外表頗有幾分相似的妹妹李玟蓁，其實也在去年的國民黨黨代表選舉中，接棒李明璇，奪下第一高票，這回從高雄北上力挺姊姊，打出親情牌。

國民黨台北市議員參選人李明璇：「民眾黨在我們松信的參選人，他是找了陳佩琪醫師，來幫忙掃街，說她是最強母雞最強母親，我覺得我們也是最強姊妹花吧，當大家都關注到是哪位政治人物，來陪掃街的時候，我覺得今天應該要好好地，先把自己的家人顧好，把我們生活顧好。」

母雞帶小雞！林楚茵電影包場活動 喊話北市湧言會"全壘打"

李明璇到市場掃街拜票 贈送特製的手提袋（圖／民視新聞）

藍綠紛紛啟動拜票模式，搶攻地方選票，選戰提前開跑！

