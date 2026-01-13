林楚茵狠酸黃國昌赴美「畢旅兼收割」 林濁水諷真神人 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，稱與美方5個部門進行實體會議，他於行前透露將與美方談及軍購及關稅議題。對此，民進黨立委林楚茵今（13）日稍早於社群媒體發文狠酸，台美關稅15%已快談完，黃此次出訪是「畢業旅行兼收割之旅」；而前立委林濁水則在臉書發文指出，黃國昌無政府授權，但到美國一小時一様樣搞定，「真神人也，聖人也，非正常人也，非地球人也」。

黃國昌於11日宣布訪美4天，稱此行將就軍購、關稅等議題與美方交流。但根據《紐約時報》報導，台美貿易協議幾近完成，台灣輸美的貨品關稅調降至與日韓相等的15%；行政院也回應證實，雙方目前正在商議舉行總結會議時程。

「行政院談判團隊數個月努力的成果，黃國昌這時候飛過去是要搶什麼功？」林楚茵表示，去年的黃國昌，左打政府團隊談判黑箱，右罵美國總統川普認知錯誤；但是今年的黃國昌，搖身一變成「雲端談判專家」，人還沒到關稅就談好了。

林楚茵指出，華府資深人士透露美方安排此行真正目的，其實是要當面向黃國昌重申，強化台灣國防實力刻不容緩，希望民眾黨展現台灣一致對外。她強調，「白話翻譯『叫你別再擋國防預算』」。

此外，黃國昌即將因民眾黨兩年條款卸任，林楚茵也批評，黃提案延會結果不審預算，自己跑去美國「畢業旅行」，還拿關稅當藉口，其實是被叫去訓話，「不只是薪水小偷，還是無恥收割機」。

林濁水則表示，許多國家紛紛派出高手，就軍購及貿易中與美方談判，必須政府授權不可，而且再快，往往前後沒有幾個月，談不出什麼所以然。

林濁水指出，黃國昌過去既無國際談判經驗、亦無政府授權，「但是到美國一小時一様樣搞定，真神人也，聖人也，非正常人也，非地球人也」。

照片來源：民眾黨提供

