林楚茵聯手公民組織痛批藍白「三獨」 力挺行政院長不副署守護憲政

民進黨立法委員林楚茵揭露藍白在立法院的「三獨」行為，強調行政院長選擇不副署違憲法案，是在憲政危機下守護憲法的唯一手段。左為台灣北社社長羅浚晅醫師。 圖：翻攝「臉書」立法委員 林楚茵粉絲專頁

[Newtalk新聞] 民進黨立法委員林楚茵今（18）日聯手羅浚晅醫師、范雲委員，以及包括台灣北社在內的多個公民組織代表，共同站出來揭露國民黨與民眾黨（藍白）在立法院的「獨霸、獨斷、獨行」行為。強調行政院長選擇不副署違憲法案，是在憲政危機下守護憲法的唯一手段，呼籲全民不能沉默，共同對抗這場民主危機。

林楚茵臉書發文，分享在國會第一線的親身觀察。林楚茵指出，這屆立法院上任近兩年，藍白取得多數席次後，非但未推動福國利民法案，反而一再摧毀憲政體制。行政院長不副署藍白強推的違憲法案，正是窮盡一切手段後的必要自衛。林楚茵痛批藍白強行通過國會擴權法案，已被憲法法庭宣告違憲；亂砍國防預算、阻擋軍購，卻推動反年改法案與惡修財劃法，導致退撫基金提前破產，逼國家每年舉債5638億元，這些帳單最終由全民買單。

廣告 廣告

林楚茵進一步揭露藍白阻礙民生議案的行為。表示民進黨委員提出的國安法案、行政院版財劃法及國防特別預算，全被藍白擋在程序委員會，連討論機會都沒有。115年總預算案早在12月中送抵立法院，至今尚未付委審查，恐導致治水工程、AI建設、生育補助及TPASS通勤月票等民生計畫停擺。她斥責藍白不審預算是失職瀆職，完全無視人民福祉。最惡劣的是，藍白堵死所有救濟管道：跳過委員會審查、以人數優勢強行表決；否決行政院覆議案；修法提高憲法法庭門檻、杯葛大法官提名，癱瘓憲法法庭；甚至拒絕出席總統國政茶敘。林楚茵直指，藍白無意溝通對話，只想用多數暴力硬幹到底。

針對藍白抹黑行政院長可任意不副署不喜歡法案的說法，林楚茵駁斥這是偷換概念。林楚茵強調，憲法規定預算案由行政院提出，立法院不得主動增加支出；藍白惡修財劃法強逼國家舉債，本質違憲。行政院長不副署，是對憲法、國家與人民負責。她支持行政團隊採取一切合憲救濟手段，若藍白不滿，可提釋憲或倒閣；但藍白癱瘓憲法法庭，自稱代表60%民意卻不敢倒閣，只敢躲在國會霸凌，誰才是真正獨裁，已昭然若揭。

林楚茵呼籲，這不是藍綠惡鬥，而是關係每個人、每個家庭的民主危機。她將與所有公民朋友站在一起，守護國家與民主憲政。羅浚晅醫師身為台灣北社社長，與范雲委員及多個公民組織代表共同發聲，強化這場行動的民間力量。相關公民團體如民間司法改革基金會，也曾對藍白修法提出嚴正警告，呼籲回歸理性對話。

林楚茵觀點獲多位立委及公民團體支持，但藍白揚言彈劾總統或告發行政院長瀆職，並號召上街抗議，凸顯憲政爭議持續升溫。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

楊宏基觀點》戰爭靭性不是粉飾太平 期盼說真話對抗麻痺的「小橘書」

暗酸柯文哲Excel Pay 吳怡農允諾：選舉不拿任何一筆企業捐款