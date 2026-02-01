林楚茵轟台北燈節合作中國「泡泡瑪特」 北市府反擊：妳看愛奇藝、抖音

民進黨立委林楚茵質疑台北燈節合作中國泡泡瑪特，遭北市府反擊，妳喜歡看愛奇藝。（圖／林楚茵辦公室提供）

北市府近日宣布今年台北燈節與中國潮玩品牌泡泡馬特（Pop Mart）合作，卻被台灣基進北市議員參選人吳欣岱批評，又被民進黨立委林楚茵酸「用公帑幫中國品牌打廣告」。對此，北市府今天（1日）反擊，外界都還清楚記得林楚茵喜歡看愛奇藝、上傳抖音，不要口中反中，瀏覽紀錄卻很誠實，奉勸林不要雙標、心虛。

由北市府主辦的2026台北燈節，今年首度挑戰「雙展區、雙IP」模式，不只與變形金剛合作，同時攜手中國潮玩品牌泡泡瑪特，在西門紅樓、中山堂廣場等處設置「Baby Molly」主燈，並融合馬年意象，預期將掀起一波打卡熱潮。

廣告 廣告

不過民進黨立委林楚茵今在社群發文質疑，台北燈節變中國大外宣，國民黨到底多心虛？當自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）徒手攀爬台北 101，讓全世界看見台灣，台北市長蔣萬安卻在「自廢武功」，在台北燈節用公帑幫中國品牌打廣告。

林楚茵起底，泡泡瑪特創辦人是「中共政協委員」，肩負中共「文化輸出統戰」任務，連玩具都被爆甲醛超標有健康風險。台灣這麼多優秀的在地創作者、在地IP，一定要選中國品牌才能辦燈節？

林楚茵批評，國民黨幫蔣萬安護航就護航，不敢正面回應，又要扯民進黨到底是多心虛？民進黨遇到問題立刻澄清、立刻改善；國民黨遇到問題是造謠抹黑、死不認錯，誰才是真雙標一目了然。

對此，北市觀傳局反擊，外界都還清楚記得林楚茵喜歡看愛奇藝、上傳抖音，不要口中反中，瀏覽紀錄卻很誠實，奉勸林不要雙標、心虛；觀傳局已經清楚說明，台北燈節首創「雙IP、雙展區」，花博園區跟變形金剛合作，西門展區則跟泡泡瑪特合作，且燈組全由台灣團隊設計與製作，是真正接軌國際IP、行銷台北。



回到原文

更多鏡報報導

傳2028重演蔡賴之爭？蔡英文發爬山文洩心聲：下山後只能把一切留在山裡

賴清德：關稅談判守住台灣利益 讓台美合作大步向前

去年解放軍機擾台達5709架次「5年翻15倍」 綠示警：中共正系統性改變現狀

要200萬嫁妝還不夠！27歲女特警孕期遭老公「啞鈴砸死」 生前求救通話成最後遺言