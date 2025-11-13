林楚茵轟韓國瑜「跪中如一」：不會成為沈伯洋 因為早就是吳石們

民進黨立委林楚茵。 圖：翻攝自林楚茵臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 中國重慶市公安局日前以涉嫌「分裂國家罪」立案調查民進黨立委沈伯洋，甚至揚言全球通緝，引發國內外譁然。總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜站出來捍衛國會尊嚴，韓反而要求賴「凍獨、廢綱」，引發綠營怒火。對此，民進黨立委林楚茵今（13）日在臉書痛批，國民黨不怕成為沈伯洋，是因為「早就是吳石們」，更怒嗆韓國瑜「始終如一、跪中如故」。

林楚茵指出，沈伯洋被中共立案偵查、全球通緝，國際社會高度關注，德國國會更邀請沈前往作證，說明中國對民主制度的威脅，顯見世界各國都在挺台灣、挺民主。但韓國瑜身為國會議長，不但沒有維護台灣國會尊嚴的自覺，反而冷嘲熱諷，用一句「自己生病還叫別人吃藥」卸責開脫。

她怒斥，立委遭中國恣意欺壓，這是對國會與國家主權的侮辱，韓國瑜卻事不關己，「只有一個可能──他從來不認為自己是『中華民國』的國會議長」。林楚茵更語帶諷刺地說，看著中共欺壓沈伯洋卻講風涼話，是因為「自家人是中國共產黨」。

林楚茵指出，韓國瑜果然「始終如一」，從擔任高雄市長時赴香港中聯辦報到，到如今反罵民進黨「有病」，完全沒有長進，「果然還是當年爬樹聞消毒水的韓國瑜」。她反諷說，若真要吃藥，國民黨才該吃「補腦藥」。

林楚茵批評，民進黨早就警告中國介選，國民黨卻一再否認，現在自家主席哭喊「中國介入」才驚覺現實，「韓國瑜與國民黨別等到痛了才想服藥」。她強調，中共跨境鎮壓早已存在，「人人都有可能成為沈伯洋」，而國民黨若自認安全，恐怕只是因為「早已成為吳石們」。

