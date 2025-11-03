林楚茵開轟「不在籍投票」 謝寒冰酸：先戒愛奇藝

國民黨立院黨團長期推動不在籍投票立法，但民進黨政府執政前後都以「海外尤其大陸可能有外力介入」為由反對，民進黨立委林楚茵更開嗆「集體陷入斯德哥爾摩症候群」、「民進黨沒在怕不在籍投票，怕的是中共介選」。對此，資深媒體人謝寒冰吐槽，現在沒有不在籍投票，民進黨還不是天天說中共介選？林楚茵「還是先戒掉愛奇藝與抖音吧」。

國民黨團表示，行政院既已提出公投不在籍投票法，民進黨立委也有自己的版本，而國民黨團版本更已排除海外與大陸地區，完全沒有外力介入疑慮，既然如此，民進黨到底在怕什麼？而明年將迎來2026年九合一選舉，作為一個負責任的政府，不該繼續沉迷於大內宣、大罷免與意識對抗，而應實踐憲法第17條保障的選舉權，推動公民平權與不在籍投票立法，讓台灣民主真正跟上國際標準。

林楚茵今（3）日在臉書發文開嗆國民黨「集體陷入斯德哥爾摩症候群」，明明也是大陸介選「受害者」，但昨天被欺負、今天就忘記，現在竟然又開始喊話「不在籍投票」2026縣市長選舉是最適合推動時機，國民黨是直接「袒胸露臂」歡迎大陸介入台灣選舉？她直言，民進黨沒在怕不在籍投票，怕的是「中共介選」，她奉勸國民黨別「今天忘了昨天的痛」，更別在選出黨主席鄭麗文後，就急著幫大陸介選台灣開門。

針對林楚茵的說法，謝寒冰今天晚間在臉書發文質問，國民黨質疑民進黨一直擋不在籍投票，到底在怕什麼？林「綠營沒在怕，怕的是中共介選」的說法不就是怕了？謝寒冰也吐槽，現在沒有不在籍投票，民進黨還不是天天說中共介選？林「還是先戒掉愛奇藝與抖音吧」。

