延續世界12強棒球賽奪冠熱潮，紀錄片《冠軍之路》不僅記錄台灣隊榮耀時刻，更成為凝聚社會共識的重要媒介。民進黨台北市議員參選人郭凡，今（18）日攜手立法委員林楚茵及多個公民團體，於京站威秀舉辦公益包場活動。現場除重溫賽事感動，更展現泛綠陣營整軍經武，要在2026年地方大選揮出「全壘打」的強烈企圖心。





活動反應熱烈，近百位觀眾湧入影廳。立法委員林楚茵致詞時強調，政治工作者必須與公民社會緊密連結，她回顧2025年公民運動所展現的愛台能量，指出這股守護台灣的決心必須持續延續。林楚茵表示，為了讓台北更好，民進黨推出實力堅強的「台北隊」陣容，包括現任議員顏若芳、林延鳳，以及三位備受矚目的新人：松山信義的郭凡、大安文山的劉品妡，以及中正萬華的康家瑋。這是一個結合經驗與創新的團隊，將攜手為台北市政注入新活水。

林楚茵領軍「台北隊」包場《冠軍之路》 力薦郭凡以國際視野翻轉松信

民進黨台北市議員參選人郭凡攜手議員、立委以及公民團體辦公益包場活動。（圖／民視新聞）

在眾多新人中，林楚茵特別向松山信義區選民推薦郭凡。她指出，郭凡擁有澳洲雪梨大學國際關係專業背景，主張將國際標準帶入松信區。林楚茵強調，郭凡將引入澳洲的「城市綠化美學」與「人本交通」概念，將選舉層次從單純的服務競爭，提升至城市治理的專業比拚。「有衝勁、有執行力、有國際觀、更有台灣心，這就是我們最需要的市議員。」

林楚茵領軍「台北隊」包場《冠軍之路》 力薦郭凡以國際視野翻轉松信

林楚茵特別向松山信義區選民推薦郭凡。（圖／民視新聞）

郭凡則表示，很榮幸能與前輩及公民團體並肩作戰，也感謝林楚茵委員的推薦。他期許自己能將《冠軍之路》的拚戰精神帶入政壇，以國際視野與改革魄力，為松山信義區帶來實質改變。

















