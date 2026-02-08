林楚茵：《世紀血案》最可怕的是「中國人＋中資」正在重寫台灣歷史！

記者李鴻典／台北報導

《世紀血案》電影引爆爭議，民進黨立委林楚茵說，《世紀血案》最可怕的，是「中國人＋中資」正在重寫台灣歷史！

林楚茵說，《世紀血案》最可怕的，是「中國人＋中資」正在重寫台灣歷史！（圖／翻攝自林楚茵臉書）

林楚茵在臉書發文寫下，台灣不演中國演？ 中國製造協助國民黨洗白；《世紀血案》最可怕的，是「中國人＋中資」正在重寫台灣歷史！

林楚茵指出，《世紀血案》拍的是台灣最沉痛的國家暴力，當事人林義雄仍在世，卻未經授權擅自詮釋他人的痛苦，連演員都是拍完才知道，製作公司與導演竟然裝死神隱非常可惡！

廣告 廣告

導演徐琨華，被揭露是警總發言人徐梅鄰的後代。林楚茵進一步指出，製片商「費思兔」資本額僅3萬元，負責人蘇敬軾曾任中國肯德基掌門人、百勝全球副主席、中國事業部主席兼首席執行官。

「費思兔」也是之前拍攝電影《幻術》的公司，這部電影的黑歷史不只是票房奇差，更是被質疑扭曲319槍擊案、指涉李登輝是元兇。片頭甚至寫下「台灣曾隸屬中國數百年」，偷渡滿滿的意識形態。

林楚茵說，《幻術》票房只有兩百多萬，製片公司「費思兔」沒賺錢，這次《世紀血案》又繼續撒錢找台灣演員拍攝。

砍頭生意有人做，賠錢生意還不斷投入資金的「中國片商」，到底圖什麼？林楚茵表示，缺乏受害者立場的「自編自演」，劇組嘴上說「沒有意識形態」，但整部片都在改寫歷史、淡化國家暴力、替加害者洗白，這不僅是對受害者的二次傷害，更是中國的認知作戰！

更多三立新聞網報導

解職是假議題！李貞秀「2024仍在中國有戶籍」 林楚茵：根本沒參選資格

李貞秀口誤只有中國籍！林楚茵酸「真心話藏不住」：連效忠哪國都搞不清

北市拿「用抖音」救援燈節！林楚茵8年前就棄用 再勸蔣萬安回頭是岸

游顥1句話惹怒綠！藍綠女立委爆推擠 王義川痛罵陳玉珍：中國人走開

