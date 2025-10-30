林楚茵「質詢陸委會副主委」喊公私分明 沈有忠：會提醒梁文傑

林楚茵（左）今質詢陸委會副主委沈有忠（右）出現一段有趣插曲。（翻攝自國會頻道YT）

民進黨立委林楚茵丈夫梁文傑是陸委會副主委，今（30日）她在立法院外交及國防委員會上台質詢前，笑稱「還好陸委會今天來的是另一位副主委（沈有忠），不然我可能要先寫公私分明」，沈有忠在備詢時則幽默回應：「我也會提醒另一位副主委要小心。」

中國近期對台灣長臂管轄動作頻頻，日前民進黨立委沈伯洋遭中共指控涉嫌發起「台獨」組織，從事分裂國家活動，將依法立案調查，而2026年APEC峰會由中國舉辦，林楚茵今日在外交及國防委員會質詢時，擔憂中國透過「懲戒名單」或「立案追查誰」等手段，影響台灣未來出席國際活動的曝光機會，甚至導致缺席，詢問陸委會是否有所因應。

沈有忠回應，中國仍希望能正常與台灣交流，當然也存有不正常的方式「統戰台灣」，陸委會將不斷提醒中國，若以無理、不文明方式打壓台灣參與國際活動，兩岸交流將受不健康影響而無法進行，因此陸委會將料敵從嚴。





